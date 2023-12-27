人工智慧實驗室：臉書認知操作轉向民生問題

台灣人工智慧實驗室今天舉辦台灣大選認知操作觀察討論會議表示，近期臉書（Facebook）協同群在國內與國外事件上，將操作民生問題為主要攻擊手段，不同於先前操作戰爭恫嚇。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾以線上對談方式與會，他指出，從每個帳號的行為模式，可以找出哪些是不正常使用者，例如可能受程式觸發、由程式控制，或由公關公司操作、由中國發動，可以清楚知道不正常使用者帳號（troll account）每週在網路上做哪些事情。

杜奕瑾說，透過分析可以得知，協同群（具有協同行為的群體）藉由炒作方式攻擊哪些人、事、時、地、物。團隊發現，臉書2個主要協同群不只操作國內事件，從民生問題角度攻擊，同時也操作國際事件，用英文攻擊美國拜登政府政策失誤。

台灣人工智慧實驗室表示，今年9到11月中國主打以戰爭恫嚇台灣，指責台灣政府將台灣推向戰爭的危險邊緣。到了12月，隨著選舉接近，戰爭恫嚇的語氣有所下降，轉而強調教育和經濟問題，其中經濟方面著重於「ECFA終止對台灣經濟的影響」，教育方面則從「台灣高校倒閉潮」轉變為「台灣課綱去中國化」議題。

台灣人工智慧實驗室表示，上週中國官媒延續先前的操作，主打主題為「民進黨當選會兵凶戰危」與「ECFA終止影響台灣經濟」。12月21日中國公布終止12項兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠後，在PTT與YouTube上都出現相關操作聲量。

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