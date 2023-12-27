快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

人工智慧實驗室：臉書認知操作轉向民生問題

中央社／ 台北27日電
近期臉書（Facebook）協同群在國內與國外事件上，將操作民生問題為主要攻擊手段，不同於先前操作戰爭恫嚇。臉書示意圖／美聯社
近期臉書（Facebook）協同群在國內與國外事件上，將操作民生問題為主要攻擊手段，不同於先前操作戰爭恫嚇。臉書示意圖／美聯社

台灣人工智慧實驗室今天舉辦台灣大選認知操作觀察討論會議表示，近期臉書（Facebook）協同群在國內與國外事件上，將操作民生問題為主要攻擊手段，不同於先前操作戰爭恫嚇。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾以線上對談方式與會，他指出，從每個帳號的行為模式，可以找出哪些是不正常使用者，例如可能受程式觸發、由程式控制，或由公關公司操作、由中國發動，可以清楚知道不正常使用者帳號（troll account）每週在網路上做哪些事情。

杜奕瑾說，透過分析可以得知，協同群（具有協同行為的群體）藉由炒作方式攻擊哪些人、事、時、地、物。團隊發現，臉書2個主要協同群不只操作國內事件，從民生問題角度攻擊，同時也操作國際事件，用英文攻擊美國拜登政府政策失誤。

台灣人工智慧實驗室表示，今年9到11月中國主打以戰爭恫嚇台灣，指責台灣政府將台灣推向戰爭的危險邊緣。到了12月，隨著選舉接近，戰爭恫嚇的語氣有所下降，轉而強調教育和經濟問題，其中經濟方面著重於「ECFA終止對台灣經濟的影響」，教育方面則從「台灣高校倒閉潮」轉變為「台灣課綱去中國化」議題。

台灣人工智慧實驗室表示，上週中國官媒延續先前的操作，主打主題為「民進黨當選會兵凶戰危」與「ECFA終止影響台灣經濟」。12月21日中國公布終止12項兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠後，在PTT與YouTube上都出現相關操作聲量。

人工智慧 ECFA

延伸閱讀

包士可：中國沒選舉可操心 傾向干預美、台大選

2024大選將近 拜登將為任命法官最後機會衝刺

拜登政府未否決ITC裁決 Apple Watch進口禁令生效

三星德州廠傳延至後年量產 凸顯非美系半導體廠在美生產難度高

相關新聞

這所大學學生最積極找打工賺生活費 且連3年奪冠

明年1月開始，勞動部基本薪資即將從176元調漲至183元，根據數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」站...

用電大戶下修門檻？經部：法規檢討中，無定案、門檻與級距

用電大戶傳修法，加嚴納管門檻一事，經濟部表示，能源署內部徵詢各界意見，也聽取公民團體、工商業界的不同看法，目前仍在評估研...

臉書宣傳多項青年政策 鄭文燦：政府和青年站在一起

行政院副院長鄭文燦在臉書表示，蔡英文總統上任後推動5+2產業創新，打造六大核心戰略產業，整備產業發展所需的人才，培植新世...

對中順差達千億 學者：政治不利經濟

「台灣對中國的貿易依存度仍有38%，貿易順差高達1千多億，如果因為政治而逆轉的話，將成為經濟最大的挑戰！」中央大學終身榮譽教授單驥27日指出，中國工業發展快速，已有能力拒絕台灣的原物料或半成品。中央大

人工智慧實驗室：臉書認知操作轉向民生問題

台灣人工智慧實驗室今天舉辦台灣大選認知操作觀察討論會議表示，近期臉書（Facebook）協同群在國內與國外事件上，將操作...

經部擬加嚴用電大戶門檻 環團批遠遠不夠

「用電大戶條款」2021年上路後，屢遭環團質疑成效不彰，經濟部「擬」進行修法檢討，並鎖定納管門檻、提高綠電負擔比率、裝置量改用電量等3大方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。