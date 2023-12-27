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全球經濟成長趨緩 中長天期投等債具吸引力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人建議，股市方面可持續留意美國、台灣、印度等，固收資產現階段則建議以高品質券種為主，其中長天期投資等級債因收益具吸引力，且更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，表現可多加留意。示意圖／聯合報系資料照
法人建議，股市方面可持續留意美國、台灣、印度等，固收資產現階段則建議以高品質券種為主，其中長天期投資等級債因收益具吸引力，且更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，表現可多加留意。示意圖／聯合報系資料照

觀察近期全球各區域的花旗經濟驚奇指數，整體而言各區域差異持續縮小。法人建議，股市方面可持續留意美國、台灣、印度等，固收資產現階段則建議以高品質券種為主，其中長天期投資等級債因收益具吸引力，且更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，表現可多加留意。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，主要國家在花旗經濟驚奇指數的表現上，美國稍有放緩，日本大幅改善，歐洲與中國數據持續打底改善，全球整體經濟維持溫和成長樣貌；貨幣政策方面，隨著通膨降溫，美歐央行大致結束升息循環，市場甚至預期明年上半年聯準會啟動降息的可能性增加，利率風險趨緩下，也進一步帶動市場投資情緒。

展望後市，經濟基本面有撐，升息循環來到尾聲，有利於風險性資產表現，不過也還需留意景氣發展、地緣政治變化等變數，建議穩健型投資者不妨透過採跨區域與跨資產配置的跨國組合平衡基金來因應，兼顧投資契機與波動管理。

美國 貨幣政策

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