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擴大管制輸俄貨品 我新增45項
為防止廣泛商業應用的電子、機械零件及設備，成為俄羅斯製造攻擊武器來源，經濟部昨公告擴大輸往俄羅斯、白俄羅斯貨品出口管制範圍，新增電子零組件、家電類晶片等四十五項，明年一月廿五日實施。
新增管制的包括滾珠軸承、電晶體、記憶體、印刷電路、分離式電子零件、連接器、數位相機等泛用型商品，經濟部表示，去年這四十五項產品輸往兩俄的金額為六千萬美元，占我出口總額百分之○點○○○一五。官員表示，可能受影響廠商約十家，公告前已提醒廠商分散布局。
上銀科技董事長卓文恒說，過去生產的滾珠螺桿用滾珠軸承確實有銷往俄羅斯等地，金額約台幣數千萬元。不過，俄烏戰爭爆發後，相關產品已不再銷往兩俄。
官員表示，近期歐盟、美國等從烏克蘭戰場蒐集武器殘骸，發現一些電子、機械零件及設備，這些商品原本用在家電，例如洗衣機控制儀表，被拆下來做成武器。
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