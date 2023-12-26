經部擴大輸往兩俄貨品出口管制範圍！記憶體等45項產品禁止輸俄

為防止廣泛商業應用之電子、機械零件及設備，成為俄羅斯製造攻擊武器的來源，我國與世界民主國家同步，經濟部今（26）日發布，滾珠軸承、電晶體、二極體、處理器、控制器、記憶體、印刷電路、多用電錶、分離式電子零件、連接器、數位相機等45項原本為泛用型商品，將列入禁止輸往俄羅斯與白俄羅斯的出口管制範圍。

經濟部表示，2022年這45項產品輸往兩俄的金額為6,000萬美元，占我出口總額僅0.00015%。經濟部已與公會和廠商舉行座談，先告知業者相關擴大出口管制，並給予業者30天緩衝期以預為因應，將於2024年1月25日正式實施。官員轉述，業者也了解此狀況，將會轉出口到其他市場替代。

經濟部呼籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。

經濟部官員表示，近期歐盟、美國等國際友盟從烏克蘭戰場蒐集武器殘骸，發現一些電子、機械零件及設備，這些商品原本是用在泛用型家電，例如洗衣機控制儀表，但被拆下來做成武器，因此歐美國家歸納出具廣泛商業應用之電子、機械零件及設備，又可用於製造戰場武器的「共同高度優先清單」共45項HS code貨品納入出口管制，並視情況滾動更新。

官員說，美國在今年9月將45項列入禁止出口到兩俄，歐盟則於今年6月、日本7月都同步做了相同管制。為履行國際合作，經濟部繼2022年4月、5月及本年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，決定擴大將45項HS code貨品出口加以管制。

為此經濟部修正相關規定，在既有兩俄清單出口管制分類號碼（ECCN）規格管制基礎上，新增以國際商品統一分類代碼（HS Code）為準的45項貨品列入出口管制，與歐盟、美國等友盟一致，擴大限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制範圍。

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