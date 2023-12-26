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政院：掃蕩詐騙減少財損已逾百億元

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

行政院今表示，政府整合跨部會執法量能，密集強力掃蕩詐騙集團，以窒息性執法有效逼出犯罪黑數，破獲1,700多件電信詐騙集團，減少民眾財損逾百億元，呼籲朝野團結合作、齊力打詐。

行政院晚間透過新聞稿表示，政府打詐已初見成效，透過跨部會合作，密集執行9波打詐執法，查獲電信詐欺集團1,704件、查扣不法所得金額達新台幣41.06億元，較去年同期高，採取窒息性執法，將犯罪黑數逐一逼出，查獲犯罪數量提高。

詐騙集團 新台幣

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