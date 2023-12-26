金龍年紅包行情 首推六大類型基金

歲末年終，投資人開始準備2024年資產配置組合，富蘭克林證券投顧綜觀各市場及產業景氣後，推薦科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型等六大類型基金，可列為2024年跨年紅包行情首選。

總計12月以來至22日，金管會證期局核備的969檔境外基金(股、債均含)平均上漲3.49%，其中，693檔股票型基金平均上漲3.67%，259檔債券型基金平均上漲3.22%，而綜觀2023全年，境外基金(股、債均含)平均上漲13.44%，其中，股票型基金平均上漲14.96%，債券型基金平均上漲9.77%。

富蘭克林證券投顧表示，展望2024年，面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%邁進的最後一哩路，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情，建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，網羅高股利股票、優質債息收益及債券資本利得空間，此外，數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及應對氣候變遷所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會轉鴿而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為2024年跨年紅包行情首選。

聯準會在12月會議下修今明後三年PCE和核心PCE通膨預估，而在通膨壓力可望進一步減輕下，聯準會官員們預計2024年將降息三碼，主席鮑爾還提及可能在實現2%通膨目標前就開始降息，意外的鴿派立場激勵各區域、各產業股市普遍走揚，美國中小型股、生技股表現突出，分別上漲9.31%、12.76%，兩者的共通點是，它們有不少成分股目前仍處於虧損、燒錢階段，在過去1-2年的高利率影響下承壓，但隨降息預期提高，緩解了兩者的壓力並帶來強勁的反彈，同樣受惠於降息預期的還有房地產、科技股，近月分別上漲7.95%、5.38%。

富蘭克林證券投顧表示，在聯準會於12月會議釋放2024年可望降息3碼的鴿派訊息後，市場樂觀期待聯準會將在2024上半年啟動降息，此將有助釋放科技股的估值，從企業獲利角度看，根據Factset(12/15)數據，2024年科技股企業獲利可望成長16.7%，優於標普500指數的11.5%，在估值和獲利支撐下，科技股前景仍值得期待，另外還可以留意的是，美股今年來在「科技七雄」帶領下表現強勢，儘管科技七雄仍可能持續扮演市場領導者角色，但近期類股輪動開始加速，先前表現相對落後的中小型股逐漸受到市場關注，若美國經濟可望實現軟著陸，則景氣連動程度較大的中小型股也可望有不錯的表現。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)表示，預計2024年通膨將持續放緩，經濟增速將會放緩，但我們持樂觀態度，降息的潛力可望在2024下半年成為焦點。我們的看法也反映了對軟著陸的預期，若就業市場保持健康，失業率徘徊在3-4%左右，確實很難想像美國即將陷入衰退，而即使真的陷入，預計也是輕微衰退。若說2023年是「科技七雄(Magnificent 7)」之年，則2024年可能是小型、中型、大型公司成為焦點的一年，市場廣度可望在2024年擴散至更廣泛的股票。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(Jonathan Curtis)表示，預期2024年可能又是科技股表現強勁的一年，原因有四：(1)企業獲利成長可望優於大盤：嚴格的成本控管預計將為科技業帶來巨大的獲利槓桿，可能觸發大幅領先於市場的雙位數獲利成長率。(2)對數位轉型和AI的彈性需求：預計生成式AI應用需求將保持強勁，AI可望在2024年進入企業「應用」階段。(3)更穩定的利率環境：穩定或下降的債券殖利率有助支撐科技股估值。(4)相對合理的估值：儘管2023年科技股表現強勁，但目前本益成長比(PEG)僅略高於五年平均值，不認為目前投資人為科技股付出了過高的代價。

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