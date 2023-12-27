疫後經濟大翻轉！全球前十大加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research，如何解讀當今市場機會與風險？

疫後產業復甦，內需、觀光、運動休閒、半導體、風電等各產業百花齊放。台經院於「2024台灣總體經濟預測」報告中指出，台灣外銷出口已重回正成長，2024將延續這波復甦態勢，外需表現回溫，預估2024年GDP成長率為3.15%，整體經濟成長幅度較2023年為高。投資市場也傳出好消息，隨著監管情勢逐漸明朗，加密貨幣市場也再現曙光，呈現一片樂觀。

12月剛落幕的台北區塊鏈週於台北松菸文創園區舉辦，為台灣區塊鏈發展掀起新一波高潮。這場引人矚目的盛會不僅邀請了來自國內外的區塊鏈專家參與，更舉辦了逾 200 場周邊活動，吸引近 5000 名熱情觀眾共襄盛舉。台灣也於活動中展現區塊鏈技術領域的強大實力，凝聚了全球專業人士的熱情與關注。

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台灣的區塊鏈實力早已揚名國際，世界規模最大之一的 Web3 加密貨幣與區塊鏈論壇 Token 2049 ，日前於新加坡盛大舉行，吸引來自世界各地的卓越項目方、傳統金融業者、大型科技公司和國際監管機構的決策者，參會人數超過上萬人。從台灣發跡、躋身全球前十大加幣貨幣量化團隊的 Kronos Research 麒點科技也應邀出席，同時在新加坡舉行規模逾千人的活動，與合作夥伴一同交流分享最新戰略佈局。

Kronos Research 是加密貨幣造市商，主打高頻交易 (HFT) 策略，透過人工智慧、大數據、機器學習等頂尖科技，加上優質技術團隊，在短短幾年內快速崛起。據聞，眾多海內外項目方悄然拜訪了位於台北的 Kronos Research 辦公室，展開了極具機密性的商業策略會談。這股關注趨勢彰顯了 Kronos Research 在區塊鏈領域中的引領地位，並凸顯了他們在業界中所具有的不可限量的發展潛力。

美國 ETF 助攻，加密貨幣市場前景樂觀

Kronos 執行長 Hank 對加密貨幣的前景抱持樂觀，雖然相較傳統金融市場的其他工具，例如黃金、股票、債券等，加密貨幣仍是非常新興的資產，總市值偏低，持有的人口也還非常少，在不同國家約佔總人口的 1-10% 不等。

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)表示儘管過去一年面臨挑戰，但加密貨幣仍具彈性和潛在成長。報告指出，2023 年加密貨幣總市值翻升一倍，表明已走出「寒冬」，並處於轉型之中，預期對 2024 年加密貨幣市場作出樂觀展望。

然而，在金融新興市場上，加密貨幣極具成長潛力，若 ETF 在未來獲批准，將是加密幣市場的重大變革，也將吸引更多參與者。他預期「美國多檔 ETF 上架後，投資比特幣、加密貨幣的途徑將更廣泛、安全，也代表加密貨幣市場總市值的成長性會相當可觀 。」

雖然加密貨幣市場普遍認為存在四年周期的循環，但並非所有參與者都能面對各種複雜性。他強調理性決策和法律合規的重要性，唯有優異才能在競爭激烈的領域持續成長，否則可能在熊市中被淘汰。

牛熊輪動週期磨出實力，成為高頻交易領域「燈塔」

Kronos Research 於 2018 年由資深華爾街交易員創立，選擇技術人才豐富的台灣做為總部，並於香港、新加坡等地區積極拓點，業務開發團隊遍布世界各地。疫情期間加密貨幣市場快速成長，Kronos 團隊組織也擴張近兩倍，並且以極具競爭力的薪資水準，持續網羅全球頂尖菁英人才。目前，新加坡團隊已佔全公司人數的 10%，並持續擴大規模，廣泛招募業務開發專家、量化研究員和工程師等職位。

營運長 Vincent 表示，「Kronos 誕生於五年前的熊市，這個具有挑戰性的起點，讓我們能夠堅定地專注於我們的目標：成為加密貨幣交易領域的頂尖角色。」Vincent 認為，經過牛熊輪動週期，更能磨練團隊能力，也讓 Kronos 的人才陣容、技術都不斷升級，也針對各式狀況掌握了更嚴謹的風險管理方法。「正如大家所看見的，我們在高頻交易領域表現傑出——不僅是倖存者，更是此領域的佼佼者。」

展望未來，Kronos 將繼續發展其多元化業務模式，包括對新興項目的早期投資、擔任顧問、以及確保代幣上市時的流動性，進一步鞏固全方位的服務組合。Kronos 致力於建立一個穩固、安全且互利的加密貨幣生態系統，透過強大的基礎設施，來追求未來的盈利機會。同時，Kronos 也計畫於傳統金融領域進行交易，首先將從倫敦金屬交易所（The London Metal Exchange）著手，並且正在研究另類數據作為交易信號，以增強創造超額報酬（Alpha）的能力。

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引領量化交易巨浪，頂尖工程師搶進

在疫後經濟復甦的浪潮中，Kronos 以其嚴格的人才選拔標準和擴展規模的舉動引起矚目。這家公司目前擁有一支業界頂尖的量化交易團隊，包括多位經驗豐富的投資經理，致力於產業界中佔據領導地位。

這波人才引進浪潮將 Kronos 推向更大的發展。公司正以求才若渴的姿態不斷擴大其組織規模，祭出高年薪吸引更多潛力非凡的專業人才加入。不論是其即將發生的潛在合作或大動作的招募，這股風潮無疑將在台灣科技業界掀起巨大漣漪。

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