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台灣全球第14名富有…超車南韓、法國、德國！ 他：但周遭有些人說景氣很差賺不到錢

聯合新聞網／ 股市小黑
美國「全球金融」雜誌公布2023年世界最富裕國家排名，台灣名列14，超越中國（77名）、日本（38名）和南韓（30名）。聯合報系資料照／記者楊正海 攝影
美國「全球金融」雜誌公布2023年世界最富裕國家排名，台灣名列14，超越中國（77名）、日本（38名）和南韓（30名）。聯合報系資料照／記者楊正海 攝影

台灣排名全球第14名富有，做到超英趕美，大家相信嗎？

《環球金融雜誌》的排名中，台灣經過購買力平價調整的人均GDP為73344美元（約新台幣228萬元），第一名的愛爾蘭為145196美元（約新台幣452萬元）。

前10名依序為：愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、歐洲小國聖馬利諾共和國（San Marino）。

台灣排名第14名，台灣在排行榜中超車荷蘭（15名）、奧地利（17名）、德國（19名）、比利時（21名）、法國（29名）、南韓（30名）、英國（31名）、日本（38名）等傳統上認為比台灣更富有的國家。

我若不靠投資，根本無法達成228萬的年收標準，抱歉我拉低平均值。

原來台灣value這麼強，但為何時常聽到周遭有些人說景氣很差都賺不到錢呢？

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

日本 美國 新加坡 法國 GDP 台灣

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