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無薪假重災區 製造業指數連18黑

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨天發布十一月工業生產指數為九十二點一九，較去年同期衰退百分之二點四八；製造業生產指數九十二點三八、衰退百分之二點一八，雙雙呈現連續第十八個月負成長走勢。經濟部預估，受到終端需求疲弱影響，今年全年製造業生產將年減逾百分之十二。不過，明年需求逐漸回升，加上低基期效應，製造業生產將會轉為正成長，有望結束長黑格局。

工業、製造業生產指數「連十八黑」，也反映在無薪假的人數上。勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，共有三八二家、九九三五人實施無薪假，較上期增加十四家、三五九人。其中竹科無薪假似有升溫之勢，統計顯示目前竹科共有四家、一一三人通報實施無薪假，據了解，這四家有一家光電業卅三人、一家生技十七人、一家積體電路十六人，以及這期新增一家半導體（歸類在資訊電子業）業者通報四十七人實施無薪假。

至於製造業仍是無薪假重災區，共有二一八家、八九二四人實施無薪假，占全體無薪假人數九成；顯見即將進入二○二四年，製造業無薪假情勢仍未見趨緩。勞動部勞動條件及就業平等司官員指出，四大製造業中，這期各有一家中、大規模業者通報實施無薪假，都是因訂單減少所致。

十一月製造業生產雖呈疲弱，但經濟部統計處副處長黃偉傑指出，製造業生產主要六行業中，電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務及ＡＩ等應用需求暢旺，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年單月新高，成長百分之十四點○一，連續五個月正成長。

至於電子零組件業十一月生產衰退百分之三點三五，減幅較十月擴大。黃偉傑說，主要是因整體消費性電子產品需求未明顯升溫，半導體供應鏈持續庫存調整。

他並指出，十一月面板及其組件業生產衰退百分之九點六二，結束連續三個月正成長，再度轉為負成長，主要是面板備貨效應在遞減，大面板尺寸價格仍高，但量已經在縮小。

此外，受惠人工智慧應用需求持續擴增，十一月批發業營業額一兆三六一億元，成長百分之三點四，結束連續十二個月負成長。因為批發業與製造業的連動性高，批發業營業額年增率轉為正成長，經濟部認為，將會帶動製造業生產。

工業生產指數 無薪假 製造業

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