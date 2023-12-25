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通過！中興大學南投分部大學城建置計畫 總經費40.21億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（25）日召開委員會議審議通過教育部「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112年至116年)」，全案將陳報行政院核定，以促進中興新村閒置國有資產靈活應用。

國發會指出，因應中興新村隨精省後行政機關精簡，區內居民因調職、退休及老化等因素，人口逐年減少，以致國有房地逐漸閒置及低度利用，公共設施已現老舊損壞等問題，復配合中興新村整體規劃活化政策之推動，國發會推動中的有「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，另教育部則於中興新村南核心區提具大學城整體規劃內容，總經費40.21億元，其中，由公共建設計畫經費負擔31.51億元，教育部公務預算負擔8.7億元，預計於116年底完成第一階段國有房舍整、修建及進駐工作，逐步創造閒置公有宿舍及公共設施之再利用價值，提升國家資產運用效益。

國發會表示，藉由國立中興大學師生的進駐，除可整合運用中興新村閒置房舍，轉作教學研究、人員住宿所需空間，有效活化閒置國有資產外，亦可同步將高等教育、研究人才培育等量能延伸至南投地區，與鄰近中科中興園區以及在地產業進行產學合作，驅動產業人才培育之推進；透過打造友善校園環境以及與時俱進的生活機能優化，期許每年吸引7萬2,000人次活動人口數，藉以順勢帶動周邊商業發展，解決人口成長停滯、區域缺乏成長動力、生活機能不足等問題，以符各界對中興新村發展的期待。

教育部 國發會 中興大學

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