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AI基本法草案於新政府上任前出爐？ 政院：適當時機提出

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

AI熱潮席捲全球，有消息指行政院近期將召開數位政策法制平台跨部會議，可望於明年520新政府上任前，推出AI基本法草案，政院官員昨表示，密切關注AI國內外發展，將在適當時機提出相關法案。

政院官員指出，人工智慧發展快速，應用涉及各行各業與社會，考量各國立法尚未具共識，短期內我國法律與創新需同步衡量，行政院已請國科會持續密切觀察國內外發展，在適當的時機提出AI基本法草案。

政院官員說，因應生成式AI快速發展，台灣與美國同採先指引、後立法之規劃，行政院10月3日函頒「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，其餘由各部會依政院平台協調推動相關法規修正。

AI 520

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