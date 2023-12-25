112年前11月公建執行5421億 較過去增1千億
國發會委員會議今天報告整體公共建設計畫執行情形，截至11月底經費執行5421億元，經費達成率為79.72%，相較過往同期最高執行4400餘億元，高出近1千億元。國發會主委龔明鑫表示，請各部會把握年末最後衝刺時間，持續提升經費執行效率，並力求年底前確實可執行經費，督導所屬加速支用，務使年底經費達成率達標且再創高峰。
龔明鑫指出，今年截至11月底公共建設經費執行超過5400億元，相較過往同期最高執行金額高出近1千億元，他提醒相關部會針對待撥付施工廠商的已執行應付未付數，應加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項予施工廠商，不僅可提高廠商資金運用彈性，並將活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。
龔明鑫強調，今年底有多項重大公共建設即將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，請相關部會完善相關準備作業，確實管控執行進度如期完成；同時著手規劃明(113)年重大建設預定達成的重要里程碑，妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。
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