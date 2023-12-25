外銷看漲促出口 奧運將帶動運動業
預計明年國際銷售將增加，台灣產業出口走強，多數廠商看旺明年景氣！台經院景氣預測中心主任孫明德25日指出，尤其明年將舉行法國奧運，將帶動運動產業強勢發展。台經院產經資料庫總監理劉佩真針對營造業說，因為年底購屋需求，營造業11月成交量成長率已創今年新高。
運動產業明年強
孫明德說，台灣下半年出口表現逐漸回升，11月外銷訂單與出口也由黑翻紅，包括筆電、手機等商品買氣走強，資通視聽產業成為領頭羊，成長率超過7成，也會帶動上游的半導體產業。
至於內銷狀況，他說，台灣零售業連續八季都呈現成長的趨勢，加上解封之後，來台旅客人數持續增長，帶動台灣消費，同時台灣物價核心CPI也有開始下調，央行也維持利率不變。
孫明德說，多數廠商看好明年景氣發展，其中育樂用品產業100%都看好明年景氣，主要因為巴黎奧運明年舉辦，將帶動運動商品的買氣。他也提到，化學產業、運輸工具業相對看壞景氣，化學產業擔憂油價持續波動；運輸工具業則是因為車輛交單狀況已經差不多，預計明年狀況不如今年。
政府工程帶動營建
至於營造業方面，劉佩真說，營建業11月已結束下滑的態勢，出現成長局面，加上年底前處於趕工旺季，廠商合併營收的表現也有所成長，營造業、不動產業對明年景氣看法都有所好轉。
她說，加上政府公共工程預算維持高檔，如桃園機場第三航站、高雄台鐵地下化工程，也會帶動營造業景氣，加上製造業看好景氣，廠商會有規劃擴廠的規劃，帶動營造業者接單的表現。
囤房稅影響須關注
劉佩真說，仲介業者11交易量較10月成長3到7%，主要受惠於年底前的購屋需求，加上新青年與新成家補助方案，帶動購屋需求，景氣好轉也帶動換屋等購屋需求，11月份房市交易量年增率更達到28.8%的水準，更是今年以來的高峰。
然而，她說，預計政府會持續維持打房措施，如近期推出的囤房稅2.0，就值得繼續觀察。劉佩真分析說，囤房稅2.0對「囤房大戶」與「不動產開發商」兩大族群影響最大，預計多屋族會釋出部份房屋到租屋市場，但難以避免租稅成本轉嫁到租金的狀況，囤房稅預計也會改變民眾的資產配置，在稅率較高的縣市減少購屋。
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