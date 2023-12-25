要過年了手頭緊？ 勞保紓困貸款在家就能辦、每人最高10萬元

要過年了、手頭緊嗎？土地銀行配合勞動部辦理2024年「勞工保險被保險人紓困貸款(即勞保紓困貸款)」，自明年1月5日至1月19日開放申請，可採線上、臨櫃或郵寄辦理申請，每人最高貸款金額為新台幣10萬元。

土銀指出，貸款經勞保局核准後7個營業日內撥款至個人帳戶，絕大多數申請人皆可於農曆年前入帳，貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

土銀表示，勞保紓困貸款已提供全程線上一條龍作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦，手續十分簡便。同時，土銀本次新增系統自動撥款功能提供勞工朋友們更便利、快速的服務。

此外，申辦勞保紓困貸款之勞工朋友須同時符合一、參加勞保年資滿15年以上，二、無欠繳勞保費及滯納金，三、未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等條件(詳掃碼QR Code)，即可申請本貸款。

土銀自民國92年以來配合政府辦理勞保紓困貸款，今年已邁入第21年，土銀董事長謝娟娟亦持續帶領土銀落實業務數位化策略目標，除新增自動撥款外，亦強化數位服務、簡化申辦作業流程，藉此達到低碳減紙、提升顧客體驗效益。土銀2023年承作勞保紓困貸款案件達91,845件、貸款金額約新台幣91.77億元，其中逾六成案件皆採線上申請，數位化成效深獲好評。

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