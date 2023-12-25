快訊

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

高中校園驚傳濺血！ 高一生遭同學美工刀割喉命危

「叫你媽媽來」！送貨員堅持不讓男童簽收 原因曝光網讚：真正的聖誕老人

丹麥航運巨商馬士基宣布準備恢復在紅海航運業務 長榮暫不跟進

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海。（路透） 路透通訊社
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海。（路透） 路透通訊社

丹麥航運巨商馬士基（Maersk）宣布準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，但長榮（2603）目前仍維持原來作法，繞行好望角，並未跟進馬土基。

紅海地區爆發葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊商船事件影響，先前許多公司出於安全考量，相繼宣布暫停行經紅海，船公司並已開始收取紅海的戰爭附加費。不過馬士基在美國時間12月24日宣布，準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，並指出以美國為首的軍事行動已完成部署，可確保此地商業安全。

但對於航商而言，在未看到維安船隻進駐，或是雙方有進一步協議之前，仍然認為紅海存在不確定的因素。目前長榮仍維持原來的作法，並未跟進。

美國 長榮 葉門

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

貨櫃海運報價 驚漲十倍

九年也門內戰有望終結 紅海航道仍吃緊

逾20國加入護紅海聯盟 8國家拒透露身分

相關新聞

再次衝擊日本汽車製造的醜聞：大發工業造假案，有可能促成產業整併？

「大發工業的違規造假醜聞，如果沒有好好止血，將危及Made in Japan的國際信譽...」日本國內輕自動車市占率高達30%、連續17年輕自動車新車販賣數第一的大發工業（ダイハツ工業），在2023年4月和5月連續被發現車輛檢測數據造假後，委託籌組第三方委員會進行調查，12月20日大發工業社長奧平總一郎以及第三方委員會委員長貝阿彌誠律師，共同召開記者會發表正式調查報告。

丹麥航運巨商馬士基宣布準備恢復在紅海航運業務 長榮暫不跟進

丹麥航運巨商馬士基（Maersk）宣布準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，但...

11月三大營業氣候測驗點「一降二升」 製造業連二跌

台經院今（25）日公布最新景氣調查，11月三大營業氣候測驗點呈現「一降二升」，製造業續呈下滑且連二跌，主因化學工業、塑膠...

勞保紓困貸款來了！明年1月5日開辦 最高貸10萬元、利率2.04%

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部於今(25)日公告2024年勞保紓困貸款將於2024年1月5日正式開辦，受理至...

勞動基金 前11月估賺6,300億

年關將近，勞動基金獲利大豐收，千萬勞工有望過好年。勞動基金運用局將在下月2日發布最新績效，據了解，2023年截至11月底...

盧秀燕批中火碳排為國家之恥 台電：已減煤600萬噸

有關台中市長盧秀燕批評台中電廠碳排第一，並用國家之恥形容。台電表示，2014年中火的空污、用煤、碳排的確是史上最高，但近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。