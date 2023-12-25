丹麥航運巨商馬士基宣布準備恢復在紅海航運業務 長榮暫不跟進
丹麥航運巨商馬士基（Maersk）宣布準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，但長榮（2603）目前仍維持原來作法，繞行好望角，並未跟進馬土基。
紅海地區爆發葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊商船事件影響，先前許多公司出於安全考量，相繼宣布暫停行經紅海，船公司並已開始收取紅海的戰爭附加費。不過馬士基在美國時間12月24日宣布，準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務，並指出以美國為首的軍事行動已完成部署，可確保此地商業安全。
但對於航商而言，在未看到維安船隻進駐，或是雙方有進一步協議之前，仍然認為紅海存在不確定的因素。目前長榮仍維持原來的作法，並未跟進。
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