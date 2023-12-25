明年美中不穩定 廠商轉戰歐、亞、墨

美國高利率削減民間消費力，中國不動產問題猶存，預計美中明年經濟表現都不穩健！台經院景氣預測中心主任孫明德25日指出，我國廠商佈局可轉向歐洲、東南亞、印度或墨西哥等內需逐漸成長的地區。台經院院長張建一說，明年全球經濟預計衰退，但國際貿易有增加趨勢，對台灣相對有利。

美國消費力走疲

孫明德說，全球經濟成長率預計為2.2%，下降了0.3%，中國、美國與日本等三大經濟體明年經濟成長預計都會下降。他說，美國11月零售表現出乎意料的好，加上美元因為油價波動持續走強，增加出口優勢，所以美國今年近期經濟表現沒有如外界預期的差。

他說，但美國利率已經太高，導致國債與民眾債務過高，美國政府每一年光利息支出1兆美金，加上美債價格也不夠好，難帶動公共建設。孫明德說，因為高利率的狀況，民眾收入也要拿去繳房貸、車貸，使得美國整體消費力下滑。

美降息或於下半年

孫明德也指出，美國近期物價指數都已下跌，聯準會也宣布不再升息，年中以來利率都是持平，歐洲利率也跟進美國，國際開始擺脫升息周期，孫明德說，但除了物價，明年影響美國降息的考量還有財政與選舉的因素，最重要的是，如果出現美股、美債開始大跌，聯準會一定會調整利率，出手相助。

台經院研究六所所長吳孟道則認為，美國升息的考量主要是就業市場與物價，從最新的數據來看，美國整體物價已經下來，美國在維持高利率的過程中，對經濟的傷害沒有想像中那麼大。他說，如果經濟下滑的速度若比預期慢，降息的時間也可能會往後延，搞不好會在下半年才降息。

中國仍有房地產壓力

至於中國明年的經濟表現，孫明德指出，中國不動產表現仍低迷，該國民眾的財富7成靠不動產帶動，所以儘管該國近期外銷表現好轉，恐怕也難成為經濟解方。他預測明年仍會出現「美中不足」的狀況，台灣廠商布局重點應放在歐洲、東南亞、印度或墨西哥等內需成長地區。

此外，近期中國宣布中止部分產品ECFA關稅減讓，恐怕會持續擴大限制，張建一說，中國單方面宣布終止12項石化產品的關稅優惠，但這些都是成熟製品，優惠關稅也不大，這些產品大多由台塑負責，該企業分散風險能力比較強。

他強調，台灣出口中國比重已逐漸降低，加上面對中國突襲式的貿易壁壘，廠商也開始準備對策，屆時真正公布的話，廠商也有所防範，影響不會有想像中來得大。

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