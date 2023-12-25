勞動基金 前11月估賺6,300億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

年關將近，勞動基金獲利大豐收，千萬勞工有望過好年。勞動基金運用局將在下月2日發布最新績效，據了解，2023年截至11月底（今年前11月）勞動基金收益數將逾6,300億元，預計2023年全年收益將有望再創新高紀錄，是最賺錢的一年。

受到全球金融市場震盪影響，勞動基金績效今年8月、9月、10月連三月持續回吐，共回吐獲利2,015.4億元，11月台美股市強彈，估計將可「一紅吃三黑」，將回沖逾2,000億元，甚至更多，進而使勞動基金全年收益數大豐收。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年初全球金融市場緩步回穩之後，今年8月、9月、10月因為受到近期全球金融市場大幅回跌影響，分別回吐480.6億元、781.9億元、752.9億元，全球市場都在盤整休息。但11月出現市場止穩現象，11月台股上漲8.95%，海外股市及債市反彈，11月各項指標都是呈全面收回來情況，11月會將前三個月回吐全數回補。

隨著美國通膨漸受控制及暫緩升息，帶動11月全球金融市場反彈；美國聯準會（Fed）2023年最後一次利率決策會議，維持利率不變，並釋出結束升息、明年降息的訊號，更激勵市場。勞動基金運用局樂觀看待12月台股多頭行情表現，對明年市場表現也不看淡。

「市場震盪在所難免。」劉麗茹分析，展望未來，高利率情勢出現喘息空間，資金會較活躍，產業狀況穩定，明年市場不會像今年那麼悲觀，值得期待。她預期明年台股高檔盤堅，但各別產業表現差異大。

勞動基金2023年截至10月底規模達6兆817億元，評價後收益數為4,238.8億元，收益率7.6%。就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多（2013年至2023年10月）平均收益率為4.63%。

其中，截至2023年10月底新制勞退基金規模為4兆157億元，收益數為2,805.2億元，收益率7.47%。隨著11月收益大幅度回升，目前有1,251萬個效勞工帳戶，將在2024年3月分紅，分紅金額可望將再創新高紀錄。

公務人員退休撫卹基金截至2023年11月底的收益表現可期，不僅規模將回升，收益率有望突破10%以上，收益數更上看900億元。

退撫基金截至今年10月底規模達7,842.7億元，收益數為633.1億元，收益率為8.35%。

勞動基金 2024 美國聯準會

延伸閱讀

銀行、券商富豪戶同搶海外債 前11月大買427億元

AI引領科技浪潮、半導體庫存去化 台美成長股看俏

台股高檔震盪 法人：降息效應與庫存調整支撐盤堅

台股週線收黑 法人：留意紅海商船遇襲與中小型股

相關新聞

勞動基金 前11月估賺6,300億

年關將近，勞動基金獲利大豐收，千萬勞工有望過好年。勞動基金運用局將在下月2日發布最新績效，據了解，2023年截至11月底...

水泥業者：進口產品應課碳稅

政府將在2025年開徵碳費，水泥業將被列為首批徵收碳費的對象。國內水泥廠昨（24）日表示，本土廠商相當支持政府對水泥業徵...

低碳水泥貨物稅下調 台泥亞泥迎降稅利多

財政部傳出將調降低碳水泥貨物稅，從原每公噸440元，依照添加特定材料的比例不同，最低降到260元或220元，降幅最高達五...

勞保破產大限 將延後

勞保基金截至今年10月底收益數達651.6億元，勞保基金規模來到8,369億元，預計11月底勞保收益數還會大幅增加，加上...

環保團體籲無煤中火7天 台電：持續以氣換煤搭綠電改善空品

中部多個環保團體昨在台中大會師，訴求反空汙抗暖化，呼籲今年底前無煤中火7天，掃除全球最髒電廠的中火汙名，更要求中火應盡快...

平安夜台中反空汙集會 環團籲今年底前「無煤中火7天」

中部多個環保團體今在台中舉行2023反空汙抗暖化氣候集會，環團提出「用無煤中火7天，來搶救台灣國際形象」的行動方案，呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。