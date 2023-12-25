勞動基金 前11月估賺6,300億

年關將近，勞動基金獲利大豐收，千萬勞工有望過好年。勞動基金運用局將在下月2日發布最新績效，據了解，2023年截至11月底（今年前11月）勞動基金收益數將逾6,300億元，預計2023年全年收益將有望再創新高紀錄，是最賺錢的一年。

受到全球金融市場震盪影響，勞動基金績效今年8月、9月、10月連三月持續回吐，共回吐獲利2,015.4億元，11月台美股市強彈，估計將可「一紅吃三黑」，將回沖逾2,000億元，甚至更多，進而使勞動基金全年收益數大豐收。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年初全球金融市場緩步回穩之後，今年8月、9月、10月因為受到近期全球金融市場大幅回跌影響，分別回吐480.6億元、781.9億元、752.9億元，全球市場都在盤整休息。但11月出現市場止穩現象，11月台股上漲8.95%，海外股市及債市反彈，11月各項指標都是呈全面收回來情況，11月會將前三個月回吐全數回補。

隨著美國通膨漸受控制及暫緩升息，帶動11月全球金融市場反彈；美國聯準會（Fed）2023年最後一次利率決策會議，維持利率不變，並釋出結束升息、明年降息的訊號，更激勵市場。勞動基金運用局樂觀看待12月台股多頭行情表現，對明年市場表現也不看淡。

「市場震盪在所難免。」劉麗茹分析，展望未來，高利率情勢出現喘息空間，資金會較活躍，產業狀況穩定，明年市場不會像今年那麼悲觀，值得期待。她預期明年台股高檔盤堅，但各別產業表現差異大。

勞動基金2023年截至10月底規模達6兆817億元，評價後收益數為4,238.8億元，收益率7.6%。就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多（2013年至2023年10月）平均收益率為4.63%。

其中，截至2023年10月底新制勞退基金規模為4兆157億元，收益數為2,805.2億元，收益率7.47%。隨著11月收益大幅度回升，目前有1,251萬個效勞工帳戶，將在2024年3月分紅，分紅金額可望將再創新高紀錄。

公務人員退休撫卹基金截至2023年11月底的收益表現可期，不僅規模將回升，收益率有望突破10%以上，收益數更上看900億元。

退撫基金截至今年10月底規模達7,842.7億元，收益數為633.1億元，收益率為8.35%。

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