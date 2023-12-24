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台設主權基金？央行反對動用外匯存底

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
央行認為不宜動用外匯存底投入主權基金，但對政府另立專法成立主權財富基金持開放態度。圖／聯合報系資料照片
央行認為不宜動用外匯存底投入主權基金，但對政府另立專法成立主權財富基金持開放態度。圖／聯合報系資料照片

民眾黨副總統候選人吳欣盈近日在政見發表會主張成立主權基金，對於設立主權財富基金的倡議，央行曾表示持開放立場，但強調不適合透過修改央行法來促成主權財富基金的設立。

央行向來反對動用外匯存底成立主權財富基金，立委今年曾提案修正中央銀行法動用百分之十外匯存底成立主權財富基金，央行書面報告指出，各國主權財富基金是由政府主導成立，並不是央行主導成立；主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，也不符合央行促進金融穩定的經營目標。

央行外匯存底至十一月底為五六七五點一七億美元，月增六十四點三八億美元，據統計，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計六千○五十一億美元，約當外匯存底的百分之一百○七。

央行對於主權財富基金的設立持正向、開放態度，但認為不能無償撥用外匯存底，如果政府要設立主權財富基金應另籌財源，可編列預算或發行公債等得新台幣後，再到外匯市場購買外匯做投資。

設立主權財富基金的已開發國家多另以專法規範，而不是以央行法來規範主權財富基金，例如韓國「韓國投資公司法」、挪威「政府退休基金法」；新加坡的主權財富基金是依公司法設立，為「政府公司」，董事任免及預決算由憲法規定。

而且主權基金的投資也可能虧損，一旦央行投資虧損恐怕難向大眾交待。央行總裁楊金龍日前在立法院財委會答詢中指出，新加坡主權基金之一淡馬錫基金投資虛擬貨幣虧損五十七億元。

財富 外匯 公司法

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