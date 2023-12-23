新聞眼／靠碳交易拚淨零 本末倒置

國際碳權交易平台昨天啟動，新成立的台灣碳權交易所也交易首批碳權，碳權交易所董事長林修銘稱之為國家淨零減碳路徑的里程碑。不熟悉國際碳定價趨勢的人，可能就被這句大內宣給迷惑了，事實上，國內碳費費率遲不公布，減碳行動也遲滯不前，政府卻急著當民間碳權交易的買辦，既是本末倒置，更可能造成企業誤解「淨零，用錢買就有」。

國際碳權價格近來一路走跌，主因是國際上在這一年內，陸續被踢爆碳權造假的醜聞，漂綠的碳權充斥，包括雀巢、時尚品牌GUCCI等國際企業，紛紛放棄買碳權抵排碳做碳中和，回歸實質減碳，避免得不償失。

其次，國際碳權交易早有相關交易機制，政府硬要參一腳不是不行，但要對交易的碳權掛保證，萬一「出包」怎麼辦？碳交所雖要求賣方上架的碳權，應符合五年內的碳權年分、碳權專案應符合三項以上聯合國永續發展目標（SDGs）等條件，卻不對社會大眾公布碳權來源、認證組織、專案編號等可溯源的公開資訊，比證交所交易的股票還不透明，起碼要比照台積電的碳權品質採購標準，交易的碳權才有公信力。

歸根究柢，國際要看的是台灣到底減多少碳、邁向淨零的路上做了哪些努力，而最簡單的檢驗指標，就是國際普遍採行的碳定價制度。

全球七十三個實施碳定價的國家，近半徵收碳稅，近半採排碳總量管制與排放交易制度（ETS），台灣偏偏獨步全球，創立碳費制度，不僅脫離國際主流，一噸碳要收多少錢遲不公布，傳出每噸收十美元，工商界的碳焦慮不斷升高，面對歐盟將課徵碳關稅，一噸要價約八十歐元以上，根本難與國際接軌。

碳交所、環境部明知此次碳權抵不了碳費和歐盟碳關稅，仍讓國際碳權交易上路，對買碳權用在哪些用途，沒有強制公開的配套機制，對趁機漂綠的業者大開方便之門，也可能誤導企業減碳不必努力，買碳權來抵就行了。

二○五○淨零，加速實質減碳才是正辦，碳交所熱中碳權交易，環境部不能冷眼旁觀。

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