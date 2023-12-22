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碳交所國際碳權平台上路 林修銘：有助提升國際能見度

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣碳權交易所首批國際碳權今（22）日掛牌交易，碳交所董事長林修銘表示，國際碳權交易平台具有接軌國際、保障買賣雙方交易安全、妥善管理帳戶平台等三大特色，未來有助提升國際能見度。

林修銘指出，今年是我國推動碳定價制度關鍵一年，蔡總統於2月公布施行氣候變遷因應法，除將2050淨零目標入法，並於8月7日由臺灣證券交易所及行政院國發基金共同出資，正式成立臺灣碳交所，標誌我國在淨零減碳路徑上邁出重要一步。

他進一步說，今天對我們國家來說，更是淨零減碳路徑上的里程碑，正式展開「國際碳權交易平台」業務，這對產業發展至關重要，對內而言，國際碳權交易平台可以幫助我國產業符合國際供應鏈、產品碳中和及ESG等要求。

同時，提供廣大的中小企業便利取得碳權的合法管道，以後再也無須大費周章赴海外開戶取得碳權。

對外而言，國際碳權交易平台將成為日後我國銜接國際淨零減碳交易之窗口，深化我國參與國際事務程度，提升國際能見度。

國際碳定價機制發展已行之有年，各國近年亦積極成立碳權交易平台，例如新加坡、韓國，日本、馬來西亞、印尼等亞洲國家近期也都推出碳交易平台。

林修銘表示，今日開板的國際碳權交易平台，具有以下特色：

1.接軌國際，採美元（USD）計價之交易平台：鑑於國際上碳權市場多以美元計價，「國際碳權交易平台」亦以美元為交易貨幣，除吸引更多買、賣家加入台灣市場外，更有利於我國碳權市場之國際化。

2. 保障買賣雙方交易安全，採「信託帳戶」交易：為確保買方資金且取得賣方信任，參採國際常用的信託帳戶（Trust Account）方式進行交易，保障買賣雙方之交易安全。

3. 妥善管理帳戶平台，採「子帳戶」架構設計：「國際碳權交易平台」之編碼原則充分運用虛擬帳戶、法人統編及交易類型，有效掌握及整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台，為我國日後淨零減碳之路取得重大進展，其相關設計理念及作業方式並可進一步應用於未來「國內碳權交易平台」。

減碳 馬來西亞

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