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ECFA 關稅優惠中止 法人評估對石化產品影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中國宣布對國內部分石化產品的 ECFA 關稅優惠中止，相關產品稅率將由現行的0%調升至2%~10% 。法人機構表示，近年來由於中國積極提升國內石化產品自給率，台灣廠商已逐漸降低對中國出口依賴程度，並同時開發其他出口市場及提升高值化產品比重以增進外銷競爭力，因此，ECFA 中止對石化產業影響實屬有限。

中國國務院關稅稅則委員會宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，北京決定中止 ECFA 部分產品關稅減讓；相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

法人機構表示，ECFA 早收清單中，大陸對台石化業降稅共計88項，若關稅優惠中止，則相關產品稅率將由現行的0%調升至2%~10%。近年來由於中國積極提升國內石化產品自給率，台灣廠商已逐漸降低對中國出口依賴程度，並同時開發其他出口市場及提升高值化產品比重以增進外銷競爭力，因此，ECFA 中止對國內石化產業影響實屬有限。

ECFA 關稅

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