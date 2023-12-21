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五成四上班族每月收支僅能打平 近八成五想趁節慶打工 創五年新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行發布「全民搶賺節慶財-兼差打工調查」調查，通膨物價漲，84.7%上班族有意搶賺外快，創五年新高。圖片/1111人力銀行提供
1111人力銀行發布「全民搶賺節慶財-兼差打工調查」調查，通膨物價漲，84.7%上班族有意搶賺外快，創五年新高。圖片/1111人力銀行提供

「錢不夠用」已成為多數人普遍寫照，面對即將迎來聖誕節、元旦連假以及農曆春節長假，預料帶動計時工讀人力需求升溫，是否觸發上班族兼差搶賺外快的意願？根據1111人力銀行「全民搶賺節慶財-兼差打工調查」發現，54.7%上班族經濟狀況每月收支打平，還有15.4%入不敷出借款度日，高達84.7%的上班族有意搶賺外快，創下2019年以來、五年新高。

明年元月起，基本工資時薪將由176元調升到183元，已經連續八年調漲，不過多數上班族並不買單，根據1111人力銀行調查顯示，有高達7成３上班族對此態度消極，其中包括53.8%認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」，以及18.8%坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」;另有2成7則表示肯定，其中包括21.3%「盼能逐年調漲追上物價」、6.1%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。

調查指出，上班族認為合理的時薪待遇應該是206元，相較於明年的法定基本工資，明顯高出23元，換言之，基本工資還有12.6%的薪資成長幅度需要努力，才能符合人民期待。本調查也透露，有54.7%上班族的經濟狀況處在錙銖必較每月收支剛好打平，還有15.4%入不敷出借款度日；僅29.9%每個月可固定存錢。

根據調查，今年12月到明年農曆春節期間，長達三個月的時間，高達84.7%上班族有意搶賺外快，創下五年新高，其中包括54.8%有意兼差打工以及29.9%已經在兼差打工。想要從事的工作內容有餐飲內外場人員47.4%、門市銷售30.3%、理貨人員21.2%、超商店員18.1%以及助選員/發文宣16.1%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，經濟部最新統計，零售業營業額為4,000億元，年增5.1％，連續26個月成長；餐飲業10月營業額855億元，年增11.1％，已連續18個月正成長，內需產業營業額續寫歷年同月新高，因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，旺季期間餐飲業者無不積極備足人力，迎接龐大商機，更釋出優於基本工資的薪資待遇，來招募短期人力。而門市銷售以及理貨人員也都因為聖誕節及跨年購物熱潮，使得人力需求突然升溫，值得一提的是，隨著國內總統大選及區域立委選戰倒數計時，擔任助選及發文宣的工作，或是陪同候選人掃街拜票發文宣，也成了一時的打工熱門選項。

上班族 基本工資

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