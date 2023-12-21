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11月短暫翻紅 今年外銷訂單金額估減15%

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨天發布十一月外銷訂單金額五○六點三億美元，為歷年同期第三高，較去年同期成長百分之一，結束連續十四個月負成長；不過，因全球終端需求仍未明顯回升，廠商備貨仍謹慎，經濟部預期十二月外銷訂單將再度轉為負成長，今年全年外銷訂單金額約衰退百分之十五。

經濟部統計處長黃于玲表示，美國聯準會表示明年有可能降息，代表通膨趨緩，降息將會提升民眾消費意願；我廠商明年庫存去化將告一段落，尤其是新興科技應用蓬勃發展，台灣擁有先進製程及完整供應鏈，後續終端需求回升，將挹注我接單動能。

十一月外銷訂單金額終結連十四黑，經濟部指出，主要是去年十一月中國大陸因防疫封控影響，基期偏低所致。黃于玲說，去年十一月大陸因防疫封控，訂單遞延到十二月，導致十二月基期偏高，因此本月外銷訂單約五百億美元，將衰退百分之四點二至百分之八，再度轉呈負成長。

今年前十一月外銷訂單金額為五一七二億美元，較去年衰退百分之十五點八。黃于玲預測，今年外銷訂單金額約五六六○億美元、衰退百分之十五。

黃于玲說，雖然終端需求未明顯回升、美中科技戰、俄烏戰爭等不確定因素仍抑制全球貿易成長力道，但廠商庫存持續去化，致訂單年減幅度逐季縮小。

經濟部 美國聯準會

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