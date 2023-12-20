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終於轉正！11月外銷訂單金額年增1% 結束連14個月負成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部今（20）日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，為歷年同月第三高，年增1%，結束連續14個月負成長。 圖／聯合報系資料照片
經濟部今（20）日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，為歷年同月第三高，年增1%，結束連續14個月負成長。 圖／聯合報系資料照片

終於轉正！經濟部今（20）日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，為歷年同月第三高，年增1%，結束連續14個月負成長，主要是因為上年同月受中國大陸防疫封控影響，基期較低所致。

經濟部認為，因全球終端需求仍未明顯回升，12月訂單金額將呈年減8%至4.2%，又將再呈負成長。

經濟部

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