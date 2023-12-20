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人工智慧實驗室：中國官媒操作台灣兵凶戰危論

中央社／ 台北20日電
台灣人工智慧實驗室今天舉辦「台灣大選認知操作觀察討論會議」。圖為台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾／聯合報系資料照
台灣人工智慧實驗室今天舉辦「台灣大選認知操作觀察討論會議」。圖為台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾／聯合報系資料照

總統大選將至，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今天舉辦「台灣大選認知操作觀察討論會議」指出，上週協同群體主要操作「賴清德談老家違建哽咽」，且近期中國官媒主打民進黨當選會把台灣推向兵凶戰危險境。

台灣人工智慧實驗室分析，在12月8日至12月15日期間，橫跨臉書（Facebook）、X（前身為推特）、YouTube、TikTok、PTT等5大社群平台，協同群體操作的前5大主題包括「賴清德談老家違建哽咽」、「侯康配抽中3號」、「柯文哲嗆基捷騙局翻臉民進黨」、「選前之夜凱道路權諜對諜網咖、拚手速」、「蔡英文：在野黨要上架九二共識、架空台灣」。

分析10到12月的中國官媒論述，台灣人工智慧實驗室發現中國操作最大主題依序為「台灣推向兵凶戰危險境」（23%）、「美國不顧台灣人死活」（15.6%）、「ECFA（兩岸經濟合作架構協議）終止影響台灣經濟」（13%）。其中，「台灣推向兵凶戰危險境」主題逐步遞減，但「ECFA終止影響台灣經濟」逐漸增強。

台灣人工智慧實驗室指出，上週中國官媒主打主題為「民進黨當選會兵凶戰危」與「台灣課綱去中國化」；其中「民進黨當選會兵凶戰危」持續在臉書上有協同群操作，「台灣課綱去中國化」則在PTT與TikTok上有所呼應。

台灣人工智慧實驗室發現，在TikTok協同操作中，占比排名第2的協同群體TikTok#74046，在5個月內歷經1次的帳號休止、2次的輿論操作策略轉換，從原先支持郭韓配，轉而支持柯文哲。

分析10月1日至12月10日的YouTube協同集團留言，台灣人工智慧實驗室發現，主要手法為使用重複留言的方式，在大型頻道下面引導討論風向，或增加影片互動，以影響演算法。

人工智慧 民進黨

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