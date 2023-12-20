好期待！近一成民眾預期明年加薪逾3% 逾8%認為年終獎金超過3個月

國泰金控今（20）日發布2023年12月國民經濟信心調查結果，本月時事題為「民眾對於薪資調整幅度與年終獎金的預期」，國泰金表示，民眾對於明年調薪幅度或預期能領到的年終獎金，今年調查結果都比去年更為樂觀。

國泰金指出，關於民眾對明年薪資調幅的預期，本次調查結果與2022年比較顯示，45.9%的民眾則預期薪資會調漲，較前次增加13.2個百分點，其中9.2%民眾認為加薪幅度超過3%，有47.6%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變，較前次減少10.9個百分點。整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2022年時的調查，呈現較樂觀的預期。

至於上班族最期待的年終獎金，本次調查結果與2022年比較顯示，有59.3%民眾預期年終獎金1~3個月，較前次調查增加4.2%，另有8.3%的民眾覺得年終會超過3個月，較前次調查上升1.4個百分點，僅有32.4%的民眾認為年終獎金將低於1個月，較前次調查減少5.6個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份的預期亦較2022年樂觀。

國泰金最新調查顯示，國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒止跌回揚，風險偏好同步走揚。

調查期間全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數結束跌勢，明顯走揚至16.1 (11月：-0.4)，風險偏好指數同步走揚至13.9 (11月：10.3)。

本月調查結果發現，民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步升溫。

國發會最新公布的10月景氣對策信號從黃藍燈降為藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚；本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上揚至-3.0 (11月：-23.2)，展望樂觀指數走升至3.6 (11月：-9.1)，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步回升，分別升至8.9 (11月：7.0)及-12.7 (11月: -15.4)。房屋買賣意願方面，買房意願指數小升至-46.7 (11月：-47.6)，賣房意願則走揚至-10.4 (11月：-13.5)。

另外，70%民眾預期2024年經濟成長率在2%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.52%，70%的民眾認為2024年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。顯示民眾相較於主計總處，對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期則相對較高。

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