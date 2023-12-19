台電駁缺電：若缺電，新北耶誕城如何光亮如昔？

台電今（19）日發布即時說明，指出國民黨副總統候選人趙少康批評缺電，甚至指工廠被要求降低用電，台電表示，台電持續維持國家供電穩定，相較2016年5月備轉容量僅有1.64%，今年尖峰備轉容量率始終保持在6%以上，「趙先生的搭擋侯市長最清楚，新北耶誕城還來申請短期增加用電，新板特區跟過去一樣光亮，也吸引大批民眾前往。」

台電表示，面對經濟成長帶動用電成長，以及再生能源時代來臨後，台電透過新增機組、多元調度，持續維持供電穩定，每逢選舉喊缺電的政治語言應該停止。

台電說明，所謂工廠降低用電的說法，是對需量反應措施有所誤解，這項措施並非強制用戶限電，而是透過以電費扣減為誘因，鼓勵用戶自主參與。這一政策已經實施了超過35年，並且在日本、韓國、美國、英國等各國的電業中被廣泛採用。近期台電也推動不同的尖離峰時間電價，讓業者有誘因調整製程，引導用電尖峰負載的能源管理。

台電表示，至於所謂台電頻頻降壓掩飾缺電，過去台電更已多次說明，電力系統電壓與頻率本來就會隨用電負載變化而變動，系統電壓會相應調整以維持穩定，並不存在長期降壓的問題，也非外界所稱缺電的情況。

台電指出，穩定電力可同時透過「供給面」和「需求面」達成，前者是指透過興建發電廠來增加電力供給，後者則是推動用電管理減少電力需求。目前各國已經將需量反應措施視為電力系統的重要資源，例如美國加州在推動電源開發時，也強調需以需量反應及再生能源優先，其次才是蓋電廠。趙先生屢稱要跟國際接軌，相信也不會否認需量反應措施的重要性。

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