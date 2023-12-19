比亞迪第3季純電車出貨年增68% 胡連受惠

市調機構Counterpoint Research公布2023年第3季比亞迪純電動車出貨年增68%，市占率與特斯拉並列第一，均為17%，預估第4季比亞迪將超越特斯拉，成為龍頭，胡連（6279）與凡甲等比亞迪供應商，可望受惠。

該市調機構表示，2023年第3季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。中國大陸依然是全球最大的純電汽車市場，不過，由於經濟前景疲軟和激烈的價格競爭等因素，大陸第3季純電汽車銷量僅增長11%，低於全球平均水準。

儘管如此，2023第3季中國大陸純電汽車品牌，在國外成功銷售了超過13萬輛純電動汽車，年增四倍。特斯拉、比亞迪和福斯汽車是最暢銷的純電動汽車集團。 比亞迪（不包括騰勢）已經趕上了特斯拉，年增68%，目前兩者的市占率均為17%，比亞迪預計將在第4季超越特斯拉，成為全球領先者。

Counterpoint高級分析師Soumen Mandal 表示，大陸仍占全球純電動汽車市場的58%，美國約12%。 德國是第三大純電動汽車市場，年增長率也超過60%。由於價格合理的選擇，印度和東南亞等新興經濟體的純電動汽車採用率也在上升，預計到2023年，BEV的年銷量將達到近1,000萬輛。

至於胡連，2023年11月營收7.54億元，與10月歷史新高相當，今年前11個月營收65.83億元，年增11.86%。法人預估，第4季是大陸車廠傳統旺季，12月營收有機會維持高檔，第4季營收將創單季新高，由於營收規模放大、產品組合優化，10、11月毛利率初估將較第3季持續成長，並較去年同期低檔明顯提升。

凡甲目前車用與伺服器兩大部門是營運重點，車用聚焦在BMS連接器，主力客戶是兩大電池供應商-比亞迪與寧德時代，法人預估，2023年車用部門營收貢獻約成長四至五成，每年成長目標將優於電動車市場平均。至於伺服器部門今年受到衝擊，2024年整體伺服器市場回溫，加上新平台帶動，有望恢復成長。

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