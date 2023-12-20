【公平待客新趨勢與新價值論壇】彰銀普惠金融 台灣Pay助小商家 董事長凌忠嫄：推數位交易 避倒帳風險

彰化銀行主辦「公平待客新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄（右五）、彰銀總經理周朝崇（右四）、聯合報副內容長王茂臻（右）、信託公會秘書長呂蕙容（左三）、金融總會理事長蘇建榮（左四）、金管會主秘蔡福隆（左五）、金融消費評議中心董事長杜怡靜（右三）、失親兒福利基金會董事長黃寶慧（右二）、新北地檢署檢察官李秉錡（左二）、恩典法律事務所所長蘇家宏（左）與會。 圖／曾原信 提供

為追求普惠金融的新價值，彰化銀行十一日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「公平待客新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄並以「談金融科技推動普惠金融的落實方法」為題發表專題演講。她指出，彰銀透過協助導入台灣Pay，在交易轉型振興商圈的復甦、幫助小規模營業人、促進客群年輕化及開戶效率化，以及協助肉品市場導入自動化收款等四大面向，讓彰銀在運用金融科技實踐普惠金融上更有溫度。

凌忠嫄細數執行成果指出，在夜市、商圈及攤商導入台灣Pay，已拓展超過六十個場域，包含十四個夜市（寧夏夜市、南機場夜市等）、廿二個品牌（萊爾富、三商餐飲、美廉社等）、十三個市場（南門市場等），與十一處商圈（深坑商圈、平溪老街等）；此外並運用台灣pay開發線上點餐系統，已受惠逾五百家店、上萬筆訂單都已使用線上點餐，大幅減少人工作業流程。

此外，已經有超過七十萬戶開立Ｅ財寶數位存款帳戶，另外在最新的肉品市場推動交易數位化方面，已經有二家肉品市場約三四六戶承銷商參與這項智慧金流服務，取代許多現金、支票交易以及解決承銷商融資需求，讓店主避免倒帳或被搶風險，另還有三家肉品市場完成簽約，一家正在評估中，彰銀也因此拿到玉山獎、菁業獎。

參與這場論壇的金融消費評議中心董事長杜怡靜則在專題演講中，提示協助失智者守住老本要守住的五個關鍵，包括政府機關攜手合作、教育訓練、第二聯絡人制度、賦予金融機構通知的義務（例如臨櫃關懷）、科技輔助。

信託公會秘書長呂蕙容也在專題演講中指出，信託是最能防範詐騙的方式，她形容，信託就是一艘金融航空母艦，是完整且可擴充性的平台，例如安養信託中，諸如投資買股等各類金融服務都可用信託進行，並可擴大信託生態圈來增加信託的功能，尤其是所有金融服務裡，唯一能作「跨世代」的服務。

彰銀傳愛 4年助330失親兒就學

論壇下半場的主題座談以「找到金融業公平待客的新趨勢和新價值」為題，與會者聚焦如何增加使用金融科技的溫度，彰銀總經理周朝崇指出，彰銀在疫情期間透過台灣Pay行動支付，協助攤商減少現金支付而避免染疫風險，如今彰銀已有一千多位攤商戶，也在網銀設置專區推出「彰銀傳愛永不止息」專案支持幫助失親兒福利基金會。

失親兒福利基金會董事長黃寶慧分享四年來成效，已透過彰銀的線上捐款幫助三三○個孩子就學，不但透過QRCode掃描進行捐款的數位轉型，讓公益捐款更加便捷，也減少很多成本，希望更多捐款人一起線上捐款。

彰銀周朝崇總經理積極推動信託，呼籲民眾及早作決定加入信託，包括安養信託、有價證券信託等，都要提早規畫，年老時就能過樂齡生活。恩典法律事務所所長律師蘇家宏建議，財富傳承若要留房給小孩，可透過先設信託，三、四十年再移轉的方式，也可以把自己的儲蓄交付信託，等於自己創造年金領生活費。

主持論壇的聯合報副內容長王茂臻也請新北地檢署檢察官李秉錡分享在第一線阻詐的心得，李秉錡提醒約定轉帳管理的重要性，尤其詐騙集團的投資詐欺話術簡直百花齊放；此外，金融業者「聯合學習」也很重要，「鷹眼聯盟」就是一例，銀行間雖不交換機密資料，但透過表徵、模型、參數在中央平台的分享，更能辨識出人頭帳戶等，就是聯合學習的方式。

公平對待高齡、弱勢 打詐是新課題

金管會主秘蔡福隆在致詞時表示，普惠金融強調金融包容性，尤其要有同理心，同時對身障者等提供友善金融環境也很重要，而針對防制詐騙，則是當前普惠金融執行上最新的重要課題。

金融總會理事長蘇建榮則說，金融科技必須能深入落實到每一個人的生活中，尤其在普惠金融和公平待客原則的執行上，對於金融科技的使用，不但要以消費者為基礎，而且不能因為金融科技或創新的發生，而在不同消費者群體間有差別待遇，如不能因某些消費者不會使用金融科技，反讓他們在相關服務的提供上居於弱勢。

對高齡者和弱勢族群的普惠金融，蔡福隆認為，對於高齡者，應讓他們得到適當的產品及服務，並妥善追蹤處理客訴；對於偏鄉族群、外籍漁工等弱勢，相關的輔助也非常重要。同時對於失智者，提供更好的金融商品，包含信託、逆向抵押、以房養老貸款等支持，這些都是公平待客的重點。

對於打詐，蔡福隆指出，金管會已率銀行走遍三六七鄉鎮進行宣導，目前金管會對於人頭戶、約定帳戶等金流阻詐重點，都已加強防堵，包括約轉一律改為次兩日生效，另外也將建立灰名單平台，並且修訂投信投顧法加強罰則來嚇阻投資詐騙廣告，阻詐打詐已成為當前普惠金融必須重視的新課題。

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