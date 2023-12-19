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年關難過…9576人無薪假 製造業占9成

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

年關將近，製造業無薪假仍居高不下。勞動部昨天發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，共有三六八家、九五七六人實施無薪假，較上期增加十七家、四三○人。這期有兩家資訊電子業各通報百人實施無薪假，其中一家無薪假將放到春節後。

勞動部統計指出，目前製造業有二○八家、八六○九人實施無薪假，占全體無薪假人數九成。較上期則增加九家、三六二人。

四大製造業中，金屬機電業有一三七家、五一五七人實施無薪假，較上期增加七家及一三九人。資訊電子業有卅七家、二三八一人實施無薪假，較上期增加兩家、一八○人。

化學工業目前有十八家、八一七人實施無薪假，較上期減少一家、一人；民生工業現有十六家、二五四人實施無薪假，較上期增加一家、四十四人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期製造業無薪假人數增加，多為中小型廠商接續實施。

不過，黃維琛指出，這期有兩家資訊電子業通報各百人實施無薪假，一家是今年中曾經實施過，這次又申請實施，時間為期約兩個月；另一家百人廠商一口氣實施三個月，等於實施到過年後。

黃維琛表示，廠商因訂單減少而通報實施無薪假，後續也可能因訂單增加或急單而提前結束實施。惟後續景氣是否明朗，須再持續觀察。

此外，與製造業連動高的批發零售業，目前有一一二家、八○一人實施無薪假，較上期增加七家、六十九人。

無薪假 製造業 勞動部

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