快訊

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

明起強烈冷氣團南下...恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

政策失靈致出口衰退？國發會「亮數字」這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對近來外界關注台灣經貿議題，國發會今（18）日表示，台灣近年來在推動產業創新轉型升級、全球布局的情況下，經濟成長已獲得新動能。自2016年~2022年，七年來台灣經濟成長率平均逾3%，擺脫2015年第3季至2016年第1季的負成長困境，對外出口金額更成長逾71%，2023年1~11月平均每月出口金額，相較疫情前的2019年，亦成長三成。

國發會表示，政府不但自2019年啟動的台商回台三大投資方案創造額外的2.17兆的投資，過去八年外資投資台灣平均金額也相較於2008年~2015年成長達100%、股市也自8000點成長至1.6萬點，顯示世界對我國經濟充滿信心，台灣更是全球投資的關鍵選擇。

國發會還提到，自2016年來，政府在國際情勢變化下，積極協助產業轉型升級、優化國內投資環境，從推動五加二產業到六大核心戰略產業，同時也積極協助台商強化布局全球並推出投資台灣三大方案等，七年來台灣經濟早已擺脫2015年第3季至2016年第1季的負成長，出口金額快速成長趨勢顯著。

2016年～2022年對外出口成長逾71%，2022年更締下出口4,794億美元的新高，今年以來平均每月出口值（1-11月平均每月出口357億美元），相較疫情前（2019年平均每月出口274億美元）成長三成，加上國內外資持續加碼投資台灣，帶動國際競爭力排名持續晉升。

國發會指出，台灣經濟表現優異已受到世界肯定，2021年人均GDP首度逾三萬美元，經濟成長率2016年至2023年平均逾3%，達3.17%，優於新加坡2.83%、韓國2.34%、香港0.88%，成為亞洲四小龍經濟增速之首。

另一方面，由於政府整體施政應對得宜，國內經濟發揮韌性，帶動台灣在國際競爭力排名持續表現亮眼，如在2023年IMD世界競爭力，台灣排名第六，整體排名連續第五年進步，且為2012年以來最佳表現。另2023年IMD世界數位競爭力，我國排名第九，相較2022年進步二名。

國發會

延伸閱讀

駁政策失靈致出口衰退 國發會︰出口較疫情前佳

綠電信保每度賠付上限5元 市場解讀離岸風電售電價約落在4~5元

國發會原則同意 林右昌：基隆捷運美夢成真民進黨弄成

喊了7年！最低工資法完成立法 雇主違法最重罰150萬元

相關新聞

年關難過！2資訊電子業共200人無薪假 1家一口氣放到春節後

年關將近，製造業無薪假仍居高不下。勞動部今（18）發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有368家、9576人實施無薪...

挨批因應貿易壁壘無作為 經濟部：不會在經貿談判前自掀底牌

中國大陸15日公布貿易壁壘調查結果，認定我對中國大陸有貿易壁壘，國民黨立委質疑政府，面對中方貿易壁壘調查沒有因應作法。對...

1滴水使用3.5次 台積電南科再生水廠獲環教認證

環境部今召開環境教育認證審查會，認證通過「台積電南科再生水廠環境教育學習園區」為環境教育設施場所。環境部國家環境研究院表...

捍衛「國土」立院三讀通過 抽砂船越界盜砂沒收船舶與設備

立法院會今審議《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條及《土石採取法》第36條修正案，並經立法院副院長蔡其昌敲槌宣布...

元大金落實綠色消費 連12年獲行政院綠色採購績效卓越肯定

元大金控提倡綠色採購帶動綠色生產鏈，去(2022)年全年綠色採購金額逾2.1億元，12月13日獲頒行政院環境部表揚綠色採...

外銷訂單減少 百人資訊電子業無薪假放到過年後

勞動部今天公布最新減班休息統計，這期增加17家、430人實施，其中有約百人的資訊電子廠商因外銷訂單減少而首次實施，時間為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。