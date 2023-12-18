政策失靈致出口衰退？國發會「亮數字」這樣說

針對近來外界關注台灣經貿議題，國發會今（18）日表示，台灣近年來在推動產業創新轉型升級、全球布局的情況下，經濟成長已獲得新動能。自2016年~2022年，七年來台灣經濟成長率平均逾3%，擺脫2015年第3季至2016年第1季的負成長困境，對外出口金額更成長逾71%，2023年1~11月平均每月出口金額，相較疫情前的2019年，亦成長三成。

國發會表示，政府不但自2019年啟動的台商回台三大投資方案創造額外的2.17兆的投資，過去八年外資投資台灣平均金額也相較於2008年~2015年成長達100%、股市也自8000點成長至1.6萬點，顯示世界對我國經濟充滿信心，台灣更是全球投資的關鍵選擇。

國發會還提到，自2016年來，政府在國際情勢變化下，積極協助產業轉型升級、優化國內投資環境，從推動五加二產業到六大核心戰略產業，同時也積極協助台商強化布局全球並推出投資台灣三大方案等，七年來台灣經濟早已擺脫2015年第3季至2016年第1季的負成長，出口金額快速成長趨勢顯著。

2016年～2022年對外出口成長逾71%，2022年更締下出口4,794億美元的新高，今年以來平均每月出口值（1-11月平均每月出口357億美元），相較疫情前（2019年平均每月出口274億美元）成長三成，加上國內外資持續加碼投資台灣，帶動國際競爭力排名持續晉升。

國發會指出，台灣經濟表現優異已受到世界肯定，2021年人均GDP首度逾三萬美元，經濟成長率2016年至2023年平均逾3%，達3.17%，優於新加坡2.83%、韓國2.34%、香港0.88%，成為亞洲四小龍經濟增速之首。

另一方面，由於政府整體施政應對得宜，國內經濟發揮韌性，帶動台灣在國際競爭力排名持續表現亮眼，如在2023年IMD世界競爭力，台灣排名第六，整體排名連續第五年進步，且為2012年以來最佳表現。另2023年IMD世界數位競爭力，我國排名第九，相較2022年進步二名。

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