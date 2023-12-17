貿易壁壘引論戰「限制中國越來越多？沒進大陸貨？」 經濟部打臉

中國大陸15日公布貿易壁壘調查結果，認定我對中國大陸有貿易壁壘。國內在野陣營紛紛批評蔡政府兩岸政策，國民黨副總統候選人趙少康指台灣限制中國越來越多，經濟部今（17）日打臉，趙少康正是引用中國商務部講法，但事實是從兩岸加入世貿組織（WTO）以來，台灣開放了超過3,000項中國商品，沒有限制越來越多，反而是基於國內需求准許。

前立委郭正亮郭正亮在媒體指今年WTO貿易政策檢討會議在沙烏地阿拉伯召開，經濟部出，事實上今年的會議根本是在瑞士日內瓦舉行，郭正亮引用中方數據說台灣都沒進口大陸貨，事實是入會這20年來，兩岸早已形成互惠互利的供應鏈，台灣自中國大陸進口也成長了7.7倍。

經濟部表示，兩岸在當時無法依照WTO規定，就彼此貿易體制及措施協商。貿易爭端在世界很常見，但在野人士引用中國資訊批評台灣，替談判對造產生協力效果，在世界上確實少見。

至於我國與中國大陸的WTO入會案，經濟部解釋，兩岸均在2001年11月WTO杜哈部長會議通過，之後因各自國內批准程序的不同，因此正式成為WTO會員的日期相差20天。中國不需經過民主程序，在2001年WTO部長會議通過中國入會案後，當場批准入會協議，但是仍需要經過30天才能成為會員。同屆部長會議通過我案時，中國的確還不是會員，因此兩岸當時無法依據WTO規定，就彼此的貿易體制及措施進行協商。

經濟部表示，經濟部次長陳正祺在我國第五次貿易政策檢討會議中回應中國詢問禁止大陸農工產品進口時，已清楚說明，在我國「申請加入 WTO」時，依規定要跟WTO的會員協商市場開放，而當時中國並非WTO會員。現在兩岸均已加入WTO，我方希望雙方可以利用WTO的平台，來解決相關的貿易爭議。

經濟部再次強調，兩岸既同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。也呼籲在野黨共同表達同一看法，國內民意團結下，請中國到世貿機制處理貿易爭端的呼籲會更有力道。

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