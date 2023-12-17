勞部解缺工 招手退休族

勞動部為解決缺工問題，增加勞動力，瞄準「退休人士」，規畫自2024年1月起首度祭出「壯世代就業獎勵」，失業連六個月以上之55歲勞工或依法退休者，只要穩定就業三個月，可領3萬元；再繼續穩定就業一段時間，可再領3萬元，最高可領到6萬元。勞動部預計號召10萬名退休人士投入勞動力。

勞動部已推出「中高齡僱用獎助措施」，雇主若僱用45歲至64歲中高齡者或65歲以上高齡者，僱用滿三個月，雇主可申請僱用獎助，分別政府每月補助給雇主1.3萬元、1.5萬元，最長可領12個月。明年起搭配壯世代就業獎勵，55歲以上失業勞工或退休人士只要穩定就業，雇主和勞工都有獎勵。

目前勞動部補助雇主辦理退休準備及就業促進活動，限定針對64歲即將退休勞工；但雇主反映，退休準備應及早進行，因此2024年起，雇主為55歲以上勞工舉辦在職穩定就業及退休後再就業準備協助措施或活動，都可每年最高獲50萬元補助。

勞動部表示，為提升銀髮族勞動參與，規畫由公立就業服務據點及銀髮人才服務據點提供個別化服務，透過相關獎勵補助措施鼓勵企業進用，協助壯世代穩定就業並支持退休者重返職場，因此祭出壯世代就業獎勵。

據了解，勞動部規畫壯世代就業獎勵，仍有部分細節待敲定。勞動部原規畫，55歲以上退休人士只要穩定就業三個月，可領3萬元獎勵金；再繼續穩定就業三個月，可再領3萬元，最多領兩次，亦即只要穩定就業六個月，最高可領6萬元獎勵金。但學者專家建議，第二次穩定就業期間可再拉長。

其次，雇主主張僱用55歲以上退休人士，只要有僱用事實，不一定是要經由勞動部就服中心推介之勞工，就可以領獎勵金。官員認為，勞動部目前所有獎助措施前提都是由勞動部就服中心推介，須通盤思考，但勞動部預計近期內就會做出決定。

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