工具機春燕 明年下半年現蹤

全球黑天鵝滿天飛，國內工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至關廠消息，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳等都預期，這波不景氣恐怕要到明年下半年才會逐漸回升。

程泰集團董事長楊德華、和大集團董事長沈國榮都認為，景氣在明年第3季後逐步明朗。隨廠商陸續傳出將關廠或求售，業界預期，市場恐將重新洗牌，甚至不排除出現一波整併潮。

除了美中貿易戰、以巴衝突外，陳伯佳認為，美國及台灣總統選舉也是重要變數，新政府新政策都會有影響。

陳伯佳表示，台灣工具機業者遭遇低迷市況並不悲觀，明年3月登場的台灣國際工具機展，可望為景氣復甦暖身，將在南港展覽館舉辦「台灣國際工具機展（TMTS）」，有超過550家廠商、3,300個攤位參展，全力搶單。

國內機械設備11月出口值24.86億美元、年減4.4%，連續16個月衰退；累計前11月出口值268.57億美元，年減16.2%，以新台幣計價約7,563.06億元、年減12.6%。其中工具機產業11月出口金額僅2.08億美元，較去年同期下滑20.1%，且已連續10個月衰退。

陳伯佳指出，景氣的逆風不僅只吹向工具機產業，而是整個製造業。受到升息、通膨、戰爭、地綠政治、能源危機等變數影響，使得全球市場投資需求緊縮。

目前，包括日、韓等亞洲各國中央銀行刻意放手貶值，維持低匯率拯救出口，對我國產業衝擊不容小覷。

為強化工具機產業鏈韌性，陳伯佳接任公會理事長後，以「工具機產業白皮書」作為產業發展願景，推動數位轉型及綠色轉型雙引擎，協助國內工具機暨零組件業者建立數位化與永續綠色能力。

陳伯佳認為，景氣低谷總有翻轉時刻，雖然歐美經濟已有觸底反彈跡象，但因全球經濟復甦緩慢，市場需求可能會出現結構性調整，預估景氣成長力道將受到限制。

不過，產業景氣展望看的不止是國際市場需求，內需市場也同樣重要。明年3月公會將在南港展覽館舉辦「台灣國際工具機展（TMTS）」，有超過550家廠商、3,300個攤位參展，全力搶單。

這項展覽以數位轉型與綠色轉型為主軸，包括友嘉集團、東台集團、程泰集團、永進機械、台中精機、台灣瀧澤、百德機械、三鋒機器、上銀集團、哈伯精密等業者精銳盡出，接單狀況將是觀察明年景氣走向重要指標。

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