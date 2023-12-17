工具機公會提五建言 催動競爭力

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
圖／經濟日報提供
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產業景氣低迷不振，台灣工具機暨零組件公會向政府提出五大建言，包括積極爭取洽簽各國關稅協定、協助建置工具機暨零組件產品驗證中心、挹注資源建立產業標準等，希望藉此提升產業出口競爭力，爭取訂單。

工具機公會指出，為紓解台灣工具機暨零組件出口競爭壓力，政府應積極爭取洽簽各國關稅協定。

工具機公會表示，台灣工具機暨零組件產品80%以上外銷全球，面對國際強敵環伺，亟需政府加速推動與各國洽簽自由貿易協定，例如CPTPP、台美FTA等，協助業者爭取關稅優惠措施，提升產業出口競爭力。

其次為建置工具機暨零組件產品驗證中心。公會自2020年起推動工具機產業規範，在產業發展署支持下，產業應用成果已逐漸顯現。

為加速工具機產業規範落實與引用，建請政府比照財團法人車輛研究測試中心做法，建置「工具機暨零組件產品驗證中心」，協助產業提升產品可靠度與附加價值，強化產業整體競爭力。

第三為掌握關鍵自主技術，深化產業應用。在國際戰略管制限制下，目前日、德大廠對台灣取得關鍵零件有許多管制，建議政府，應重視國內關鍵零組件發展，透過政策工具支持、工具機廠響應，應用國內場域，例如水五金或手工具產業等。

第四為協助推展「產品類別規則（PCR）」，建立業界標準。為加速工具機產業綠色轉型腳步，公會積極推動產品類別規則，建立具公信力的工具機碳足跡計算範疇與規則，作為國內工具機暨零組件產業因應碳足跡計算的業界標準。

第五為政府持續挹注資源，協助產業結構蛻變。工具機公會推動產業規範迄今，已有超過200家業者響應，產出多項設計規範與品質規範並開始於業界應用。

公會建請政府持續挹注資源推動產業規範，強化產業聚落結構、優化產業優勢與特色，透過產學研合作繼續深化產業規範相關議題。

工具機 關稅

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