經濟部今公告離岸風電3-2期國產化規則 重點一次看

經濟部今（15）日公告離岸風電「3-2國產化規則」，其中產業關聯方案共有24項，採自選的自助餐方式，開發商可自主選擇與承諾在地化，最低門檻70分，總分為120分。

這次總分自原本115分提高到120分，多增加的5分，主要放在工程設計增加1分、本國籍海事工程增加2分並新增分組；風機主要設施運維新增2分並新增分組。

此外，在少數業者的建議下，也增加水下基礎單樁式分組；還有風力機扣件及葉片材料也新增分組選擇；至於機艙組裝、葉片運維、海纜及塔架方案則不變。

經濟部要求，產業關聯執行方案，累計開發商自選項目之得分，至少達70分以上。

離岸風電區塊開發3-2期選商機制已於11月下旬定案，經濟部公告，將自明年3月11日起受理申請，4月10日截止投標。依照經濟部規畫，預計2024年5月公告3-2期選商結果。

經濟部表示，申請人應於受理申請期間，依作業要點規定應備文件說明與其格式規定，檢附相關文件併附電子檔案，親送或以掛號郵遞（以郵戳為憑）送達經濟部能源署；以掛號郵遞者，以交郵當日郵戳為憑。

關於區塊開發3-2期，經濟部盼2028年、2029年如期併網，預估二年釋出3GW容量，可望帶動國產化關聯產業新增產值2,614億元，支持就業29,450人。

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