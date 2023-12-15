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波士頓科技總經理Dan Silver 當選新任台灣美國商會理事長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會今（15）日宣布，現任波士頓科技台灣總經理的Dan Silver當選台灣美國商會2024年度理事長，新任期將於2024年1月開始。

台灣美國商會指出，Dan Silver曾於2016年度擔任美國商會理事長，也擔任過副理事長、醫療器材委員會共同主席，創立公共衛生委員會並擔任共同主席，同時也是台灣先進醫療科技發展協會（TAMTA）的創始理事。

Dan Silver參與協調許多有關台灣法規調和以及良好法規實務的活動，其中包括2014年與美國商務部和美國在台協會（AIT）合作的法規協調政策框架（RCPF）。

Dan Silver表示，我們將匯整商會成員的專業與創新思維，透過前瞻性策略闡揚商界洞見，並深化美台之間的經貿連結。未來這一年將帶來全新展望，美國對台灣的重視程度前所未見。

Dan Silver擁有布蘭戴斯大學的學士學位和哈佛大學的碩士學位。他成長於美國馬里蘭州，2009年與妻子和兩個兒子一起移居台灣。

美國商會 2024 哈佛大學

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