勤業眾信完成減碳淨零轉型指標專案 建立里程碑

勤業眾信聯合會計師事務所全面協助企業客戶積極進行減碳淨零轉型，不斷完成指標性大型專案；日前協助辰亞能源集團完成簽署單一用電戶達10億度總轉供量之綠電交易合約，成為台灣最具指標性之太陽光電綠電交易之一。

面對淨零碳排議題之興起，企業無論是面臨來自供應鏈之減碳要求、自2023年10月起試行之歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），抑或是為達成自主減碳倡議及目標以實現企業社會責任，皆積極尋求各種可行之碳中和解決方案。

勤業眾信聯合會計師事務所電力暨基礎建設產業負責人龍小平資深執行副總經理表示，綜觀現階段各項碳中和解決方案，企業除投入能源監控管理或自行建置再生能源電站之外，透過綠電採購作為碳排扣抵，為最立即且有效益之減碳方式。

本次辰亞能源簽訂之綠電交易合約，論交易金額以及轉供度數，皆為當前台灣太陽光電綠電交易具規模之大額採購合約之一。為減少餘電量使綠電轉供之效率極大化，並使複雜之綠電交易流程最優化，勤業眾信電力產業團隊提供全面性之解決方案，不僅提供賣電方發電曲線分析與買電方用電時間帶分析以達最適匹配，亦協助雙方進行商業條款之協商以降低交易障礙，完善之服務獲得客戶好評。此次偕同辰亞能源共創台灣綠電交易之嶄新里程碑。

勤業眾信電力產業團隊多年來致力於拓展並深耕再生能源產業，在綠電交易方面已協助台灣多家大型化工公司、大型電信公司、上市化纖集團完成綠電採購，期望於今年底經濟部綠電信保機制上路後，攜手再生能源發電業者與更多國內外企業完成更多元、更具彈性之綠電採購方式，與國際減碳趨勢接軌，同時為台灣實現2050年淨零碳排目標貢獻心力。

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