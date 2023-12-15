鋼市睡醒 中鋼業務副總劉敏雄說「明年可能用噴的」

鋼市睡醒，中鋼（2002）與歐、美、大陸一致，明年第1季新盤價七大類鋼品全部上漲。中鋼業務副總劉敏雄表示，歐美明年降息機會滿大的，屆時美元指數下降，原物料行情將走揚，如果俄烏與以巴戰爭結束，只要戰後重建題材浮上檯面，「明年可能用噴的，我很有信心」。

劉敏雄指出，美國鋼價在10月就起漲，歐洲也在動，鋼市正能量傳導到亞洲，市場信心恢復，最明顯的就是外銷單軋廠接單很好，鋼廠大老看到訂單量都笑呵呵。

此外，螺絲、手工具急單慢慢回來，昨天螺絲公會理事長蔡圖晉特別致電感謝中鋼以合理的盤價，助攻螺絲業提升競爭力。

劉敏雄指出，需注意大陸市場的變數，根據統計數字，今年大陸鋼材出口總量可能上達9000萬公噸，與往年的5、6000萬公噸相比增加太多，大陸低價鋼材海外流竄，嚴重打擊國際鋼價。但隨著大陸鋼廠都虧損，明年低價鋼材外銷情況將大幅收歛，綜合當前市況顯示，「鋼鐵市場谷底已過，金龍年價升量穩態勢確立」。

上市鋼廠主管說，中鋼昨天新盤價有為有守，除了反應當前市況轉熱外，看出為下一波上漲預留伏筆，由於這波鋼市低迷的時間拖太久，如果漲勢能延續下去，對市場信心更有助益，期待全新的鋼市利多格局，上下游共迎榮景。

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