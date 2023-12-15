快訊

朱學恒慘了！酒後強吻鍾沛君 再限制出境、出海8個月

MLB／大谷翔平公布愛犬名字！日英文都童趣 球迷呼可愛

鋼市睡醒 中鋼業務副總劉敏雄說「明年可能用噴的」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼新盤全漲，宣示谷底已過，金龍年價升量穩態勢確立。
中鋼新盤全漲，宣示谷底已過，金龍年價升量穩態勢確立。

鋼市睡醒，中鋼（2002）與歐、美、大陸一致，明年第1季新盤價七大類鋼品全部上漲。中鋼業務副總劉敏雄表示，歐美明年降息機會滿大的，屆時美元指數下降，原物料行情將走揚，如果俄烏與以巴戰爭結束，只要戰後重建題材浮上檯面，「明年可能用噴的，我很有信心」。

劉敏雄指出，美國鋼價在10月就起漲，歐洲也在動，鋼市正能量傳導到亞洲，市場信心恢復，最明顯的就是外銷單軋廠接單很好，鋼廠大老看到訂單量都笑呵呵。

此外，螺絲、手工具急單慢慢回來，昨天螺絲公會理事長蔡圖晉特別致電感謝中鋼以合理的盤價，助攻螺絲業提升競爭力。

劉敏雄指出，需注意大陸市場的變數，根據統計數字，今年大陸鋼材出口總量可能上達9000萬公噸，與往年的5、6000萬公噸相比增加太多，大陸低價鋼材海外流竄，嚴重打擊國際鋼價。但隨著大陸鋼廠都虧損，明年低價鋼材外銷情況將大幅收歛，綜合當前市況顯示，「鋼鐵市場谷底已過，金龍年價升量穩態勢確立」。

上市鋼廠主管說，中鋼昨天新盤價有為有守，除了反應當前市況轉熱外，看出為下一波上漲預留伏筆，由於這波鋼市低迷的時間拖太久，如果漲勢能延續下去，對市場信心更有助益，期待全新的鋼市利多格局，上下游共迎榮景。

中鋼 鋼價 外銷

延伸閱讀

大陸電商帶動空運價格飆 物流業掀激烈競爭

中鋼 下季盤價全漲

大陸經濟復甦呈N型走勢 學者：未來會採量化寬鬆

中鋼榮獲高雄市環保局優良智慧工地殊榮

相關新聞

鋼市睡醒 中鋼業務副總劉敏雄說「明年可能用噴的」

鋼市睡醒，中鋼（2002）與歐、美、大陸一致，明年第1季新盤價七大類鋼品全部上漲。中鋼業務副總劉敏雄表示，歐美明年降息機...

內政部：2032年拚百萬社宅 預期明年底完工20萬戶

內政部昨（14）日在行政院會報告「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，預期明年底可達成20萬戶社會住宅目標，下...

國人海外工作 去年赴陸占比史上最低

主計總處昨天發布去年國人赴海外工作人數統計，隨著疫情影響弱化，去年國人赴海外工作人數四十七點三萬人，較前年大幅回升十五點...

今年經濟成長率 央行再下修至1.4％

央行昨公布經濟成長率及物價年增率預測，將今年經濟成長率從一點四六％下調至一點四％，明年預測值則從三點○八％調高至三點一二...

台灣通膨大幅回落...有難度

美國聯準會（Fed）台灣時間昨（14）日宣布暫停升息，台灣央行亦召開第4季理監事會議，宣布政策利率「連三凍」，重貼現率維...

光電第二、三型發電者可間接賣電給企業 86億度綠電將進入市場

經濟部昨（14）日表示，因國內產業購買綠電需求殷切，能源署開放再生能源自用發電設備所發綠電，亦即太陽光電第二、三型發電者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。