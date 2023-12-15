台灣通膨大幅回落...有難度

美國聯準會（Fed）台灣時間昨（14）日宣布暫停升息，台灣央行亦召開第4季理監事會議，宣布政策利率「連三凍」，重貼現率維持年息1.875%，另，央行預估今年經濟成長率下修至1.4%，明年經濟成長率為3.12%；消費者物價指數（CPI）年增率則為1.89%。

央行的預測跟我們的預測差不多，其中，央行對於政府支出部分預估較高一些，對於民間投資，則看得較弱一些，因此央行對於2024年經濟成長預估值較主計總處略低，主計處預估2024年經濟成長率3.35%，央行則是估經濟成長率為3.12%。但我認為，明年隨著歐美終端需求的存貨回補，台灣外貿出口會有更好的表現機會，特別是在資通訊產品上面，因此會好一些。

在通膨方面，主計處估明年台灣消費者物價指數（CPI）上漲至1.64%，央行估1.89%，這個數字跟目前各家預測的差不多，因為明年，台灣在基本工資調漲、軍公教加薪、電價適度調整等因素的影響下，儘管台灣通膨會慢慢回落到2%以下，但要出現大幅度明顯滑落還是有一些難度。而且大約要到明年下半年才有機會回落到2%以下，主要是因為基本薪資調漲會在上半年定調，加上今年第2季油價處於低基期，所以就會反映到明年的第2季左右，因此要到下半年，物價才有可能出現較大的回落。

而為了打炒房，央行自2020年以來共祭出五次不動產選擇性信用管制，本次房市管制「按兵不動」，主要是因現階段政府各項管制措施陸續推出，效應也逐漸浮現，抑制房價上漲趨勢，但房價要明顯回落，短期間之內也不至於會發生，因為台灣人還是有一個觀念，提到成家立業就會習慣想要買一間房子，在這個觀念沒有改變之前，買房子還是屬於剛性需求，有這些買盤支撐，加上台灣經濟穩定成長，並沒有出現經濟急速惡化的情況，所以要看見房價大幅崩跌應該是不會發生的。

近期，國際市場的黃金價格創下新高，曾一度攀高至2,145美元/盎司，收在2,086美元/盎司，最近回落一些，接下來金價後勢如何就要看美元走勢，由於見到Fed態度轉鴿，市場振奮不已，美股主要指數勁揚，道瓊指數更大漲超過500點，而美元指數應聲下挫、跌回102價位。

若是下周日本央行暗示可能要調整貨幣政策，屆時日圓走升，美元進一步滑落，這時就會對金價帶來一定程度的支持效果，預估黃金價格會在1,900到2,000美元/盎司區間，維持一段時間，等到市場真正醞釀Fed要降息，美元指數跌破100價位，黃金價格就有機會再次挑戰先前高點。

儘管新世代投資人會將大型科技股當成避險工具，當作核心資產持有，但仍有不少人會選擇持有黃金，作為主要投資工具，所以在這樣的情況之下，黃金要大幅滑落應該也不至於會發生。

明年全球經濟成長的關鍵點就在美國、中國大陸兩大經濟體的整體經濟表現，是否能維持穩定增長的狀況，只要這兩個國家經濟表現不好，就將拖累其他國家，若發生這種情況，台灣在2024年就更需要小心謹慎。

現階段看到比較正面的跡象是以製造業出口的中國大陸、南韓、台灣、越南，11月的出口外貿都恢復正成長，若能夠持續到2024年第1季，就意味歐美終端需求增加，也願意回補存貨，這樣一來，全球同步溫和成長的可能性就會比較高一些。

(本文由富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋口述，記者戴玉翔採訪整理)

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