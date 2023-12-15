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今年經濟成長率 央行再下修至1.4％
央行昨公布經濟成長率及物價年增率預測，將今年經濟成長率從一點四六％下調至一點四％，明年預測值則從三點○八％調高至三點一二％。
央行總裁楊金龍表示，央行再下修今年經濟成長率，是由於全球終端需求不振，導致廠商庫存去化速度緩慢，輸出及民間投資成長均不如預期；明年因為基期較低，加上國際機構預期全球商品貿易成長回溫，可望推升台灣出口及民間投資動能。
物價方面，央行預估今年ＣＰＩ與核心ＣＰＩ年增率分別為二點四六％及二點五六％，明年ＣＰＩ與核心ＣＰＩ將下滑至一點八九％與一點八三％，低於二％通膨警戒線。
楊金龍說，央行多次上調今年ＣＰＩ年增率，主要是因為娛樂服務價格高漲，且僵固性超乎預期；禽流感及天候因素帶動食物價格漲幅擴大，央行預估明年一、二季物價漲幅仍會在二％左右，但三、四季年增率就會減緩。
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