陶冬：「轉向」是明年全球央行關鍵字 美最大灰犀牛在商業房地產

經濟學家陶冬14日表示，2024年全球央行貨幣政策轉折方向極其明確，但時機難以判斷，所以「轉向」是他所判斷的2024年的一個核心詞，「主要是各國政府的態度相當曖昧。」他並指出，美國明年經濟將會軟著陸，最大的金融灰犀牛在商業房地產，總金額5.6兆美元，其中寫字樓（商辦）是商業房地產裡問題最大。

經濟日報14日舉辦「經濟投資展望論壇--進擊2024」，邀請國內外重量級財經學者解析並預測2024年的經濟景氣趨勢。陶冬並以「陶冬看2024」為題發表演講。

陶冬表示，全世界通膨目前都在回落，但回落速度相對慢一點。嚴格來說，三大通膨源頭包括能源通膨、供應鏈通膨及服務通膨，前二類通膨已結束或接近尾聲。

但他以美國公布11月非農新增就業人數超預期成長，同時單月薪資增幅小幅攀升為例，認為漲工資必然帶來服務業物價的上漲，服務業物價的上漲，必然使得整個的通貨膨脹，進入惰性通脹狀態。

陶冬指出，美國通膨能從9%走到3%，就是供應鏈通膨、能源通膨所帶來，但是接下來要從3%到2%，這部分的下降會非常的緩慢。

他認為，若照這個軌跡發展，美國經濟將在明年，從5.2%回落到向2%甚至1%區間，但是跌到-1%機會不夠大，「基本上就是一個『軟著陸』的概念。」

然而，陶冬話鋒一轉表示，利率如果維持在高位，也代表企業的資金成本居高不下，這會對有較高財務槓桿的人帶來壓力。

他指出，新冠疫情結束，但大家回公司工作的習慣還沒有回來，於是出現了租金不斷的在下跌，貸款成本不斷上漲，像是目前舊金山寫字樓空置率30%，達拉斯、芝加哥、休斯頓都是百分之二十幾。買寫字樓的人，往往不是老百姓，而是金融精英，槓桿用到極致。

陶冬認為，這批金融精英即將進入還債的高峰期，而過去借錢給這些金融精英的，是最近爆掉的中小區域銀行，現在都已經泥菩薩過江自身難保，怎麼可能繼續借錢給寫字樓，所以是很大的金融風險。

此外他還提到，希臘和義大利，也將是明年歐洲最大的灰犀牛，「希臘和義大利的財政問題一直沒解決，只是過去把利率變成零，還債成本下來了，使得歐債危機暫時的消失了，若一口氣又把利率拉到4.5%，希臘和義大利要如何還債。」

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