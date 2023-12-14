疫情影響弱化 2022年47.3萬人赴海外工作、年增48.4%

主計總處今（14）日公布「111年國人赴海外工作人數統計結果」，由於去年下半年疫情影響弱化、邊境陸續解封，赴海外工作人數達47.3萬人，年增15.4萬人，增幅48.4%。主計總處官員表示，預計2023年台灣民眾海外就業人數還會再增加。

資料顯示，2022年赴美國者增加4.9萬人最多，赴東南亞者增加3.1萬人，赴日韓及中國大陸者亦分別增加1.7萬人及1.4萬人。

主計總處還指出，2009年至2022年赴海外工作人數由2009年的66.2萬人漸增至2019年的73.9萬人，隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流投資及疫情影響跨境移動等效應，其中赴中國大陸（含港澳）者，占比自2011年高峰62.2%， 降至2022年37.5%；赴美國者，占比則自2013年的11.2%，升至2022年的21.8%；赴其他國家（日、韓、紐、澳等）占比由2012年12.3%增至2022年的25.7%。

若觀察海外就業者的性別與年齡層，主計總處分析，2022年赴海外工作者中，男性占比為53.6%，達25.4萬人，女性占比46.4%，總數為22萬人。按年齡層觀察，30到49歲者達24.3萬人（占比為51.3%），50歲以上有15.2萬人（占比32.1%）。

按教育程度別觀察，則以大專及以上者37.9萬人最多，占八成。

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