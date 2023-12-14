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台灣綜合研究院院長吳再益：明年台灣通膨可降到2%以下

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台灣綜合研究院院長吳再益認為，國際通膨逐漸下降，明年可降到2.8%，台灣也可降到2%以下，而且因為有選舉，台電、中油等國營事業持續吸收部分漲幅，台灣的通膨目標可降到1.6%至1.8%。

吳再益指出，任何全球通膨議題，有三大層面的關鍵因素，第一個是能源、第二個大宗物資、第三工業金屬，而三大關鍵因素中能源的占比高達三分之二，其他兩項僅占三分之一，所以可以了解能源會左右一切東西。

他表示，2021年9月、10月的時候，澳洲的煤進不了中國大陸，再過幾個月就發生俄烏戰爭，能源價格就上去了，國際油價飆到每桶135美元，煤價也跟著上漲，台灣有80%的電力是靠化石能源發電，核電很低，尤其台灣進口煤很多，2022年9月國際煤炭飆到1噸457萬美元，結果台電、中油因為凍漲虧損2,000億元，能源價格上漲帶動通膨。

吳再益說，因為明年全球的經濟不會比今年好，今年全球GDP成長率2.6％、2.7％，明年跌到2.2％至2.3％的區間，對能源的需求會下降，而大宗物資黃小玉，工業金屬如銅、錫等，也都從高點往下走，所以美國的CPI跌到3.1%，通膨暫告一段落，未來各界關注的是降息議題。

他指出，現在美國CPI跌到3.1%，歐元區之前通膨飆很高，現在一些國家已降到二字頭，台灣央行的目標是2%，我們期待明年降到1.6％到1.7％，而台灣的物價背後都有政府操盤，特別是只要碰到選舉就會有政治操作，只是大小選舉的差別而已。

至於明年會否出現黑天鵝、灰犀牛，吳再益表示，全球的風險報告已經把氣候變遷列入，而歐盟也已經要啟動碳關稅，一些有關環保的碳足跡，不只要求你減碳，而且產品要賣出去需有碳足跡，不然台積電（2330）為何買那麼多綠電，因此，面對全球氣候變遷相關的碳議題，各界宜提早布局。

通膨 台灣

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