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中研院經濟研究所代理所長許育進：全球景氣已回溫 看好台灣明年經濟

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

中央研究院經濟研究所代理所長許育進說，2023年台灣經濟像是佐冰淇淋的熔岩蛋糕，就是外冷內熱，現在全球經濟景氣已慢慢回溫，全球物價指數也得到控制，全球商品貿易呈現復甦的樣態，能夠帶動台灣出口動能逐漸回升，整體而言，台灣明年經濟是呈現看好的樣態。

許育進表示，2023年經濟表現不佳，第一個當然是全球的通膨高峰期，因為高通膨不僅影響到消費者的購買力，也對企業的成本結構產生壓力，很多國家央行提高利率對抗高通膨，高利率也造成投資疲軟，加上中國經濟表現不如預期，產業去庫存化的時間相對拉長，這一切都對全球經濟帶來不利的影響。

他說，台灣是一個高度依賴出口的國家，在全球景氣放緩的情況下，台灣進出口、工業生產甚至民間投資等領域，都受到抑制，導致2023年台灣經濟成長率並不好，但隨著疫情解封，台灣的民生經濟相當熱絡，以至於台灣經濟有一點外冷內熱的狀況。

許育進指出，全球經濟景氣已慢慢回溫，2023年底台灣出口已有一成的成長，大家也都相信應該能夠持續，所以2024年台灣的出口、投資應該都有不錯的正成長，出口回溫將帶動企業投資意願，企業先前延宕的投資計畫，可望於2024年逐步落實。

至於民生經濟方面，後疫情時代民眾逐漸恢復正常生活，台灣民間消費例如餐飲、消費休閒娛樂支出跟國內觀光旅遊消費等愈來愈熱絡，這種報復性消費、報復性旅遊，會帶動民間一些就業，而國內基本工資已經上調，明年軍公教員工的薪資也要調整，每個人基本生活消費免稅額調升，民眾可支配所得增加，預期2024年消費也會有成長。

對於明年要注意的部分，許育進認為，淨零排放已是趨勢，之後還會開始徵收碳稅，有些中小企業對這個政策還是不太了解，甚至連設備也沒有，所以中小企業在2024年要開始布局，降低可能受到的影響。

2024 消費 景氣 通膨

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