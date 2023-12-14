全球化的死活轉世 陳博志指「這些議題」有進展

全球化到底有沒有死？ 台大經濟系名譽教授陳博志今（14）日表示，原來全球化有多個部分，一部分已死，一部分反而活起來，也許還有一部分已投胎轉世了。且全球化不是只有在經濟、貿易面向。

陳博志指出，如果以貿易自由化作為全球化標準來看，全球化好像並沒有達到我們的理想。但在其他方面像是台海安全、減碳淨零、ESG等議題上是有進展的，一些重要國家已查覺必須聯手來保護及發展世界公共財，願意共同來管理，這也是一種全球化的改變。

經濟日報今舉辦「經濟投資展望論壇－進擊2024」，陳博志以「全球化死活轉世的利弊得失」為題發表演講。本論壇由中國信託、富蘭克林華美投信協辦。

陳博志指出，若以當初全球化被提出和推崇時的理想化做標準，強調貿易完全自由，在自由貿易之下，全世界的效益可以達到最高，福利可以最大化。但，陳博志認為這樣的全球化很可能根本沒有出生還沒活過，所以談不上死去。

陳博志還提到，全世界很多國家都在簽自由貿易協定，但卻只對一部分朋友降低關稅，而台灣卻一直被排擠在外，甚至被邊緣化。這代表，即使只是從最狹隘的貿易自由化來看全球化，也並未達到全球化的標準。

因為全球化強調的自由貿易，理想應是自由而「公平」的貿易，大家自由競爭，不可以耍手段，但事實上過去所達到的自由貿易，卻沒有達到完全的自由，更沒有達到完全的公平競爭，很多國家採取了不公平的手段。

不過，陳博志話鋒一轉說，「台灣不要太擔心全球化已死，那部分死掉最好，全世界的自由貿易協定都崩壞，似乎對我們（台灣）更好，其實全球化還有很多不同的層面」。

此外，陳博志也談到「補貼」。他指出，大量補貼非常違背全球化的理想，也非常傷害相關國家，但對這類不公平政策的抵制，不是要殺死，而是要救活自由貿易和全球化的理想。

陳博志坦言，補貼是很大的問題，但他不贊成現在就要求這些補貼的國家把補貼完全拿掉，針對這些國家的不公平政策，如果要他馬上停掉，其實會讓很多企業面臨生存，也可能造成許多人失業，甚至整個經濟的崩潰。「雖然這是錯的，但我倒不覺得要馬上拿掉，其實用關稅來抵制不公平政策，算是一個溫和的作法」。

陳博志表示，不管中英文，全球化(Globalization)都有一種朝某個方向或目標變化的意思，現在要做的是，應讓全球化的壞處死掉，讓好處能夠發展，也讓好的卻還沒有出生的全球化，來幫它懷孕，使它出生。陳博志並強調，除了希望美國和其他國家可以朝這個方向外，台灣也應該努力，提出一些政策，來協助世界，愈多國家合作，愈有可能迫使採取不公平政策的國家放棄不公平政策而回歸自由公平的貿易和真正全球化。

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