12月16日星宇航空首航舊金山 與經典漫畫角色「史努比」聯名

星宇航空將於今年12月16日盛大開航北美第二個航點，自首航起一週三班直飛美國舊金山，並將於明年3月20日起增班為每日飛航，為歡慶舊金山開航，凡於12月16日起搶先搭乘的旅客，星宇航空將陸續於台北出發航班贈送「城市款」或「飛行追夢款」限量主題行李吊牌，數量有限送完為止。

SNOOPY於1950年誕生在灣區，本次行李吊牌將延續其家鄉的創意主軸；「城市款吊牌」的設計以SNOOPY和主人查理布朗為主軸，透過和他的朋友們一起搭乘纜車愉悅的奔馳在灣區中的意向，讓旅客以愉悅的心情彷彿搶先抵達目的地；「飛行追夢款吊牌」則印有星宇航空主力機隊A350與SNOOPY一同翱翔在空中的意向，一起飛越太平洋實現SNOOPY的飛行大夢。

明（2024）年適逢SNOOPY 75歲生日，星宇航空特別為這隻嚮往飛行的狗狗暖壽，提前開啟一連串的慶祝。這次SNOOPY將與主人查理布朗，及他的同學們將換上飛行制服，與大家一同展開一段充滿奇幻與想像的全新飛行體驗，一系列的周邊商品，以及與7-11合作販售的SNOOPY聯名商品，都將在2024年第一季起與大家正式見面，對於飛行充滿嚮往的SNOOPY會如何完美呈現呢？就讓我們拭目以待吧！

明年第一季起聯名限定商品將在台灣地區販售，同時自2023年12月16日起至2024年2月28日止，憑星宇航空全航線登機證，至全台PEANUTS 專櫃門市，即享滿2,000現折300專屬優惠。 星宇航空與經典漫畫角色「史努比」聯名初登場。星宇航空 SNOOPY將與主人查理布朗，及他的同學們將換上飛行制服，與大家一同展開一段充滿奇幻與想像的全新飛行體驗。星宇航空 星宇航空與經典漫畫角色「史努比」聯名初登場。星宇提供

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