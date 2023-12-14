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央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

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央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行利率連三凍。記者陳儷方／攝影
央行利率連三凍。記者陳儷方／攝影

中央銀行今（14）日召開今年最後一次理監事會議，決議維持政策利率不變，一如外界預期，央行自今年第2季起，利率已連三凍，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％、4.125％。

影響貨幣政策的兩大因素為物價及經濟成長，央行目前以物價為升息與否的觀察重點，而台灣的通膨情形相比其他國家溫和，根據主計總處統計，今年前11月CPI平均漲幅2.48％。

央行第2季、第3季利率決策已經連兩凍，央行今年只升息半碼，重貼現率升至1.875％。

央行 物價 升息 通膨 貨幣政策

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