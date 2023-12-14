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影／2024經濟關鍵字 「智」慧面對新局勢

經濟日報／ 記者賴坤猷黃浚維／台北即時報導

經濟日報14日舉辦經濟投資展望論壇，宣布了2024年的票選經濟關鍵字是「智」。代表了人工智慧的發展浪潮與面對未來政經局勢，大家要用必須要用智慧解決未來的各種挑戰。

中華經濟研究院院長葉俊顯跟財團法人台灣綜合研究院院長吳再益更表示明年的台灣經濟更因為有AI加持，期待相較今年會有穩定復甦的現象。隨著今年的結束，大家終於告別高通膨升息與戰爭衝突籠罩的2023。經濟投資展望論壇不僅僅是解析未來經濟動向，更是對於2024年的開展給予新的期許與希望。

2024 通膨

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