影／2024經濟關鍵字 「智」慧面對新局勢
經濟日報14日舉辦經濟投資展望論壇，宣布了2024年的票選經濟關鍵字是「智」。代表了人工智慧的發展浪潮與面對未來政經局勢，大家要用必須要用智慧解決未來的各種挑戰。
中華經濟研究院院長葉俊顯跟財團法人台灣綜合研究院院長吳再益更表示明年的台灣經濟更因為有AI加持，期待相較今年會有穩定復甦的現象。隨著今年的結束，大家終於告別高通膨升息與戰爭衝突籠罩的2023。經濟投資展望論壇不僅僅是解析未來經濟動向，更是對於2024年的開展給予新的期許與希望。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 一坪相差10萬！房仲：高雄這6區買新不如買舊
▪ 購屋天堂？台南年輕人每3人就有1人買透天
▪ 「巨蛋」添房市亮點 這體育館周邊房價3年漲破5成
▪ 房產大增值！今年房地合一稅挑戰400億 有望再創新高
▪ 禁轉售不怕！北台灣仍是預售屋天下、這區占比95%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言