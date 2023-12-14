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不滿意薪水！近3成職場新鮮人畢業半年已跳槽轉職

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行今（14）日發布的最新調查顯示，有近三成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職了，其中換了第二份工作的佔17.4%、換第三份工作6.9%、已經換了第四份工作以上2.9%，還有22.8%選擇以兼職工作為主。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（14）日發布的最新調查顯示，有近三成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職了，其中換了第二份工作的佔17.4%、換第三份工作6.9%、已經換了第四份工作以上2.9%，還有22.8%選擇以兼職工作為主。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行今（14）日發布的最新調查顯示，有近三成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職了，其中換了第二份工作的佔17.4%、換第三份工作6.9%、已經換了第四份工作以上2.9%，還有22.8%選擇以兼職工作為主。

畢業半年過去，已經有77%的新鮮人，投入職場就業，為了找到第一份工作，新鮮人平均要投遞11份履歷、面試四次，花費將近一個月的時間，才能順利就業。而求職新鮮人最常考慮的包括薪資福利85.5%、工作地點/交通便利71.6%、職務內容61.6%以及工作氛圍49.7%。

儘管找工作不容易，但卻有近三成應屆畢業生在畢業不到半年的當下已經轉職了。詢問新鮮人想要轉換工作的原因，主要是有更好的工作44.6%、不滿意薪資44.0%、工作沒有成就感33.9%、不適應企業文化26.7%，以及常態加班/工時長23.2%。

進一步交叉分析發現，新鮮人投入工商業服務業以及教育/政府/團體業的穩定度較高，轉職比例最低，而轉職比例最高的則是貿易流通業以及百貨販售業。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，以金融業為主的工商業服務業求職門檻較高，不但要具備金融從業人員證照，各大行庫也都有不同的考招方式，要經過層層篩選，才能成為金融業的一員，而在投入金融業之後，各家企業多有穩定的薪資、獎金制度。同樣的，要投入教育/政府/團體的工作，大多經過一段時間考取證照或資格考試，對於就業方向更確定，比較不會輕易轉換工作。

相反的，貿易流通業與百貨販售業，雖身處不同企業，但同產業的工作內容卻差異不大，轉職門檻低，較容易因為競業的環境、薪資條件、福利而選擇跳槽。

目前1111人力銀行的資料庫有61.8萬筆工作機會數，其中對新鮮人友善「無經驗可」的工作機會數有40.4萬筆，佔整體工作機會的65%，有意在農曆年前卡位的新鮮人，可以把握機會。

上述「新鮮人就業追蹤調查」，是1111人力銀行針對應屆畢業生會員進行立意抽樣，調查時間2023年11月28日到12月12日，有效樣本數1,206份。

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